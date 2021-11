V očkovacom centre v bratislavskej Karlovej Vsi bolo vo štvrtok na očkovaní takmer 300 seniorov. Keď však vystúpili na parkovisku z áut či taxíka, mali problém vyšliapať strmý kopec, aby sa dostali na miesto očkovania. Nakoniec sa to vyriešilo aj so zvláštnym bonusom pre starčekov.

Od nášho čitateľa sme dostali zaujímavé video, ako starčekov do očkovacieho centra vozil operný spevák Pavol Bršlík. Keď sme sa ho na to pýtali, povedal len, že mal čas, tak pomohol. Koľkým, to vraj nerátal. Podľa našich informácií ich bolo 270 a najstarší mal 95 rokov.

Spevák pomáhal v tomto centre ako dobrovoľník už pri testovaní v druhej vlne, preto ho teraz poprosili o pomoc. „Mal som práve voľno, povedal nám, tak som rád prišiel. Niektorí mali nozaj problém pohybovať sa v takom teréne, ak som ich odviezol od rampy hore, pomohol im tam sadnúť si a potom som ich zasa zaviol dolu,“ povedal nám s tým, že predstavenie Traviaty v SND má až v sobodu, tak to bez problémov stihol, ale potom odchádza z Bratislavy, takže to vlastne bola náhoda, že bol práve vtedy doma.

Spevák, ktorý je sám dvakrát zaočkovaný a chystá sa aj na tretiu dávku, keď sa bude dať, ocenil, že starčekovia sa zodpovedne vybrali na očkovanie aj to, akí boli na svoj vek vitálni. „Bola to zaujímavá skúsenosť,“ dodal.