„Všetko, čo má krátku záruku, musíme vyhodiť. Napríklad mozzarella sa nedá zamraziť a odložiť. Záleží aj na tom, ako dlho zostaneme zatvorení. Niečo teraz vákuujeme, to chvíľu vydrží, keby lockdown trval týždeň, neboli by u nás škody veľké, ale takto treba vyhodiť veľa vecí. Aj čerstvú zeleninu,“ vysvetľuje šéfkuchár Massimo, majiteľ talianskej reštaurácie v Bratislave.

„Nemôžeme zamraziť ani ryby. Sme typ reštaurácie, kde staviame na kvalite a čerstvosti. My nemôžeme podávať mrazené ryby,“ zdôrazňuje známy šéfkuchár.

„Ani rybu nemôžeme zamraziť a potom použiť, my podávame len čerstvé ryby,“ vysvetľuje Massimo. Vyhodiť musí aj pripravené koláče. Zdroj: Ľubica Pajtinková

„Vyhodiť musíme aj hotové zákusky, šťavy, polievky a prípravu na koláče, cestoviny aj ďalšie jedlá, napríklad pesto a krémy,“ vypočítava nešťastný Massimo.

Prináša to aj nechuť pracovať v gastronónii

Slavomír Szabados je majiteľomJazz Clubu Košice. „Tým, že Košice boli už dlhšie v bordovej farbe a skúsenosti z uplynulého roka i začiatku tohto nás už vyškolili, že s predzásobením máme narábať opatrne, tak sme sa poučili. Okienkový predaj nám zatiaľ umožňuje odpredanie produktov pred dátumom ich spotreby,“ hovorí podnikateľ.

„Toto však je momentálne to, čo nás najmenej trápi. Horšia je frustrácia personálu, že opäť má sedieť nečinne doma. Objavuje sa nechuť pracovať v gastronómii a na pokoji nám nepridáva ani absolútne nepripravená kompenzácia od štátu pre gastrosektor, ktorý na akékoľvek opatrenia dopláca najviac. Mrzí ma jedno, napríklad v našich prevádzkach máme stopercentnú zaočkovanosť zamestnancov, sám som sa s nimi o tom rozprával, aby to urobili. Nikoho som do toho nenútil, len som logicky argumentoval a oni sa rozhodli dobrovoľne. Nikto u nás nebol chorý na covid a viem, že podobná situácia je aj v iných zariadeniach. Napriek tomu sme vždy prví na rane,“ zamýšľa sa Szabados s tým, že v iných odvetviach je chorobnosť podstatne vyššia.

„My mladí, zdraví, zaočkovaní, sedíme doma a chorí sa stretávajú vo firmách, kostoloch a inde alebo sú už v nemocnici. Aj preto nerozumiem tomu, prečo je táto vláda vysadená akurát na gastro sektor a ako prví sme trestaní? Sme platcami daní, tvoríme HDP a zato sa nám dostáva najviac obmedzení, nekorektnej finančnej kompenzácie, ktorú by som nazval skôr almužnou!" dodal znechutene.

Tatranské hotely sa poučili

„Straty určite budú, aj keď v porovnaní s prvým lockdownom oveľa menšie. Práve po prvom lockdowne zo dňa na deň sme sa poučili a odvtedy sa snažíme riešiť zásobovanie veľmi opatrne," hovorí Marián Galajda, hovorca TMR.

