Za PET fľaše a konzervy po novom pri kúpe zaplatíme zálohu, ktorú po ich vrátení dostaneme naspäť v podobe zľavy pri nákupe. Ako to bude fungovať?

Za zálohovanú plastovú fľašu alebo plechovku zákazník od Nového roka doplatí 15 centov za kus. Záloha bude na cenovkách aj účtenkách uvedená osobitne, nie v cene tovaru.

Po spotrebovaní obsahu čistý obal bez zvyšku jedla či nápoja donesieme nazad do predajne a odovzdáme najčastejšie do automatu, ktorý nám vydá lístok so sumou, o ktorú menej zaplatíme za nákup pri pokladni.

Obaly nestláčajte!

Zberný automat sám vyhodnotí koľko akých obalov ste odovzdali a napíše na pístok, ktorý vám vydá tú správnu sumu. Ale len vtedy, ak budú obaly nestlačené. Inak by nedokázal správne prečítať EAN kód a vyhodnotiť tvar obalu.

Boli sme sa na to pozrieť v jednej zo štyroch predajní Lidl, ktoré tento systém testujú už od leta minulého roka. V štyroch testovacích predajniach tento projekt priniesol viac ako 120 000 odovzdaných obalov. Nebol to len test pre test, za odovzdané PET fľaše a plechovky Lidl vyčlenil prostriedky na obnovu zelene v Bratislave a Košiciach.

Za každý obal išlo 10 centov na výsadbu kríkov a stromov. Bilancia projektu prekvapila všetkých – takmer 120 000 odovzdaných PET fliaš a plechoviek znamená, že bratislavský Ružinov a košická mestská časť Západ získali tisíce eur na svoju zeleň.

Dostanete zálohu alebo ju môžete darovať

„Rozhodli sme sa preto poskytnúť našim zákazníkom od januára možnosť podporiť vrátením zálohovaných obalov prostredníctvom našich automatov čistenie Slovenska,“ vysvetlil nám hovorca Lidla Tomáš Bezák v jednej z testovacích predajní v Bratislave.

Postup je jednoduchý. Napríklad v predajniach Lidl sú vždy dva automaty, aby sa nevytvárali dlhé rady. Do otvoru automatu vložíte prázdnu PET fľašu, plechovku alebo sklenenú fľašu od nápoja a na displeji si zvolíte, či chcete, aby vám automat vytlačil zálohový lístok, ktorý si uplatníte pri pokladnici ako zľavu z nákupu, alebo chcete zálohu darovať organizácii Upracme Slovensko. Tým podporíte prírodu dvakrát.

Ide o stovky miliónov fliaš!

„Poukázané prostriedky poputujú v plnej výške na účet organizácie Upracme Slovensko, ktorá robí dobrovoľnícke čistenia prírody po celom Slovensku,“ dodal Bezák.

Koľko peňazí na čistenie našej krajiny tento unikátny projekt prinesie, zatiaľ nevedno, ale podporuje ho aj ministerstvo životného prostredia a každý z nás tak môže kedykoľvek prispieť k skrášľovaniu svojho okolia.

Obrovským prínosom pre životné prostredie bude už to, že obaly, ktoré by sa inak možno povaľovali niekde na tráve, sa dostanú tam, kam majú - a zrecyklujú sa.

Recyklované plechovky z hliníka sú lepšie ako pôvodné

Napríklad hliníková konzerva sa dá recyklovať do nekonečna bez zmeny parametrov, pričom plechovka z recyklátu môže mať až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 % menej energie v porovnaní s plechovkou vytvorenou po prvý raz.

Podľa štatistiky sa doteraz recyklovalo asi 60 % plastových fliaš. To znamená, že stovky miliónov plastových fliaš končili v lepšom prípade v komunálnom odpade, v horšom prípade v prírode. Zálohovanie prinesie komfortnú možnosť, ako tieto obaly odovzdať tak, aby z nich bol namiesto škody úžitok.

Spracovávanie PET obalov sa začína hneď v predajni. Keď fľašu hodíte do automatu, putuje do šikovnej mašinky, ktorá ju stlačí na minimálny objem, aby ich potom čím viac mohli odviezť na ďalšie použitie.

