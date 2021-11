„Pripravili sme pre vás niekoľko zlepšení, vďaka ktorým bude cestovanie regionálnymi autobusmi pohodlnejšie a atraktívnejšie. Sledujeme tým najmä jeden dôležitý cieľ: aby čo najviac z vás presadlo z áut do verejnej dopravy. Len tak dokážeme uvoľniť naše prepchaté cesty a oddýchne si aj životné prostredie,“ komentuje novinky predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Od 15. novembra jazdia autobusy po novom

Do bratislavskej prímestskej dopravy prichádza nový dopravca ARRIVA. Ale to nie je jediná zmena. O tých ostatných, ktoré začnú platiť 15. novembra, informovala Bratislavská integrovaná doprava vo štvrtok. Generálna riaditeľka Zuzana Horčíková zdôraznila, že uskutočnenie zmien v takom krátkom čase bola výzva, ale všetky práce pokračujú podľa harmonogramu, takže od polovice novembra by mala byť prímestská doprava pre cestujúcich vylepšená. Pripomenula, že výška cestovného sa nemení.

K zásadnejším zmenám cestovných poriadkov príde v oblastiach Pezinok, Senec a Šamorín. Autobusy budú jazdiť v pravidelných taktoch a na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Na viacerých linkách príde k skráteniu cestovného času, k zlepšeniu nadväzností medzi autobusmi a vlakmi a príde aj k previazaniu viacerých autobusových liniek medzi sebou. Vďaka tomu vzniknú nové spojenia, pri ktorých nebude nutné dlhé čakanie pri prestupoch.

Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude 24 hodín denne sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing, ktorý bude môcť okrem iného vypraviť posilový spoj v prípade zvýšeného počtu cestujúcich a ohrozenia ich komfortu alebo aj pozdržať odchod autobusu, ak by malo prísť k strate nadväznosti.

Malacky až v decembri

K úpravám cestovných poriadkov v oblasti Malacky príde o mesiac neskôr, v termíne celoštátnych zmien cestovných poriadkov, teda od 12. decembra 2021, a to v súvislosti so zásadnou zmenou časových polôh vlakov pre pripravovanú rozsiahlu modernizáciu železničnej trate.

Nové expresné linky a zastávky

Expresné autobusové linky budú mať pre ľahké rozpoznanie v označení stredovú číslicu 0. Linka 205 bude spájať Bratislavu s Malackami, 209 bude jazdiť do Rohožníka, 506 pôjde cez Modru do Horných Orešian, 605 do Senca a 609 bude jazdiť do Jelky.

Expresné linky 605 a 609 budú na území Bratislavy premávať po Trnavskej ceste a Rožňavskej ulici, pričom budú zastavovať na nových regionálnych zastávkach – Klientske centrum a Bojnická, ktoré doteraz využívala len bratislavská MHD.

Nočná doprava

Veľkou novinkou sú nočné spoje, ktoré budú z Bratislavy do regiónu premávať v dňoch pred voľným dňom. Vychádzať budú o 0.35 h zo zastávky Hodžovo nám. Linka s číslom 299 v smere do Malaciek, 598 do Chorvátskeho a Slovenského Grobu, 599 do Modry, 699 do Senca, 798 cez Tomášov do Novej Dedinky a linka 799 do Šamorína.

Všetky zastávky na znamenie

Regionálny autobus po novom zastaví na zastávke, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje, čím sa zlepší plynulosť dopravy. Pre cestujúceho to znamená, že má na zastávke stáť tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla videl. Vystupujúci cestujúci dá pred zastávkou znamenie vodičovi stlačením príslušného tlačidla.

Prehľadnejšie cestovné poriadky

Zmenou dizajnu prejdú cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy umiestnené na zastávkach. Ich vzhľad bude rovnaký ako vzhľad cestovných poriadkov liniek bratislavskej MHD.

Po Bratislave v smere do centra nástup všetkými dverami

Na území Bratislavy v smere z regiónu do centra bude možné nastupovať všetkými dverami, pričom označovanie cestovných lístkov a ich kontrola budú rovnaké ako na linkách MHD. Súčasne ostane zachovaný predaj cestovných lístkov u vodiča v hotovosti. Týmto krokom sa výrazne zrýchli vybavovanie cestujúcich na zastávkach, a tým aj cestovanie po meste.