NOVÁ HRA Keď nájdete takýto kameň, zoberte ho: Dá sa vymeniť za Mikulášsky balíček!

Kvôli pandémii sme o mnohé mikulášske a vianočné radosti prišli, a tak niektoré mestá vymýšľajú iné, by sme sa my a hlavne deti zabavili a načerpali viac sviatočnej atmosféry. Pozrite sa na tento vydarený nápad a zapojte sa, je to zábava!