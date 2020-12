O Nore Kabrheľovej (62), na rozdiel od jej bývalých partnerov Braňovi Mojsejovi a Versačem, dlhší čas nebolo počuť. Medializácii sa vyhýbala, občas sa síce zvykla pripomenúť priaznivcom a fanúšikom na sociálnej sieti, ale to bolo všetko. S médiami odmietala komunikovať, zato častejšie ju bolo vidieť na chodbách súdu... Zlom nastal nedávno!

Bolo to, keď sa predstavila v naozaj neobyčajných úlohach - ako modelka a raperka. Ani vek neodradil Noru od toho, aby prijala účinkovanie vo vulgárnom videu kontroverzného Bratislavčana Adama, ktorý vystupuje na sociálnej sieti pod alteregom Slaytiiina.

Zatiaľ čo Nora viedla pohovor so záujemcami, Adam sedel vo vedľajšej miestnosti a radil jej čo sa má adeptov opýtať. Zdroj: screenshot

Chýba jej svetlo kamier?

Nevedno, či relatívne čerstvá dôchodkyňa zo Sabinova chytila po rokoch nečinnosti druhý dych a chce ukázať svojim neprajníkom, že ešte nepatrí do starého železa, alebo bol motiváciou tučný honorár.

Najnovšie sa na internete objavil ďalší výstrelok tejto bizarnej dvojice. Adam, ktorý sa s obľubou oblieka do ženských šiat a nosí výrazný mejkap, "hľadal" asistenta alebo asistentku. Pre jeho údajnú zaneprázdnenosť však pohovor so záujemcami viedla práve Nora. Nebolo by na tom nič neobvyklé, v tomto prípade však išlo o trik známy z televíznych programov v štýle skrytá kamera. Tá snímala priebeh pohovoru, pričom Kabrheľová mala v uchu odposluch, aby počula, čo jej našepkáva ružovovlasý youtuber.

Nora chytila druhý dych, vystrája ako tinedžerka. Zdroj: screenshot

Hlúpe otázky

Zatiaľ čo spriahnutá dvojica sa náramne zabáva, uchádzači občas nechápu nezmysly na ktoré sa ich Kabrheľová pýta. Témou rozhovoru bolo, či adeptka dokáže urobiť napríklad bryndzové halušky, ktoré má vraj šéf veľmi rád. Nezmyselné otázky pokračujú tým, či je asistenka ochotná obliecť ráno Adama alebo ho ochrániť pred agresívnym okolím, či dokonca cestovať so šéfom ponorkou, keďže sa bojí lietať lietadlom. Záujemcovia o pozíciu na všetko prikyvovali, odrapotali recepty na prípravu halušiek a rôznymi spôsobmi sa snažili urobiť dojem na Kabrheľovú, sediacu v kožuchu, so psom v náručí. Jedine s čím nesúhlasili, bolo zastrelenie zvieraťa na poľovačke.

V závere ich škandalózna Sabinovčanka vyzvala, aby prečítali odkaz od Adama. Tam sa dozvedeli, že si z nich youtuber vystrelil a žiadny konkurz sa reálne nekonal, išlo len o to, aby niekoho nachytali.

Nora pózuje ako modelka. Niektorým sa zábery páčia iným nie, hovoria, že pôsobí tu oveľa staršie, ako v skutočnosti je. Zdroj: Instagram

Poznámky druhých nerieši

Názory na najnovšie Norine aktivity sa rôznia, zatiaľ čo jedni si myslia, že by sa už mala správať primerane svojmu veku, druhí, obzvlášť mladšie ročníky, jej fandia. Nora svoje počínanie nekomentuje.

