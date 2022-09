Krátky text, ktorý k záberu, na ktorom má nohu v dlahe pridala, je vysvetlením toho, čo sa herečke prihodilo.

Musí spomaliť

"Únava, veľa práce, málo spánku a je to tu. Zlomenina na členku. Už si ani nevyzdvihujem nové ortézy a barly. Beriem tie staré. Pochopí to len rovnaký vorkoholik. Vo štvrtok na rovnom úseku mosta, obutá v teniskách, som si vyvrtla členok," znie nepríjemná diagnóza, ktorá s ohľadom na vek Havlovej - 69 rokov nie je nič, čo by mala podceňovať, keďže v seniorskom veku aj zdanlivo nevinný pád alebo úraz neraz predstavuje vážne ohrozenie zdravia, ba dokonca života.

Pamätné miesto

Havlová si zrejme tiež uvedomuje, že by mala pribrzdiť, a preto ruší pracovný program. "Most, ktorý sa klenie od Letohrádku sv. Anny cez Chotkovu cestu, dal v rámci projektov našej nadácie zo súkromných peňazí postaviť môj muž podľa návrhu Bořka Šípka (svetoznámy český architekt, výtvarník a hlavný architekt správy Pražského hradu z čias prezidenta V. Havla - pozn. red.)," vysvetľuje bývala prvá dáma Česka.

Víkend bez zranení

Dagmar zauvažuje, prečo sa paradoxne zranila práve na mieste, s ktorým je v istom zmysle spätá. "Že by to bolo znamenie? Zastav sa?!" Neodpustila si poznámku. Napriek všetkému, čo ju postretlo, Havlová popriala svojim priaznivcom slnečný víkend bez úrazov. V komentároch jej známi i neznámi ľudia prajú skoré uzdravenie.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Boli ste niekedy ochromený zranením ruky alebo nohy? áno 93% nie 7% nepamätám si 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: