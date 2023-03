Poslanec György Gyimesi (42) sa nikdy netají tým, že jeho syn Zente - György (8). je pre neho všetkým a snaží sa tráviť s ním maximum voľného času. V týchto dňoch bola na to vynikajúca príležitosť, keďže školáci z Košického kraja mali prázdniny. Avšak hneď ich úvod nevyšiel dvojke podľa ich predstáv. Postaral sa o to nezmyselný zákaz.

Poslanec dostal pozvánku, aby sa ako hosť zúčastnil populárnej tanečnej show Let's Dance, ktorá práve vtedy štartovala svoje prvé kolo na obrazovkách súkromnej televízie.

"Pozvánka je určená pre dve osoby, tak som sa rozhodol zobrať so sebou svojho syna. Zente sa veľmi tešil. Fakt, veeeľmi, pretože ho dosť často beriem so sebou na recepcie a iné spoločenské podujatia. Je nadšený ako ma ľudia spoznávajú, podávajú mi ruky. Robíme si selfie a samozrejme ten ruch sa dotkne aj malého," rozpráva György Gyimesi.

Obleky nepotrebovali

Otec so synom sa rozhodli, že si dajú ušiť rovnaké obleky aj s doplnkami a takto krásne prídu na premiéru syna na tomto prestížnom podujatí. "Prišlo však sklamanie. Dozvedel som sa, že Zenteho si nemôžem zobrať so sebou, keďže ešte nemá 15 rokov. Bol som prekvapený, keďže chlapec chodí so mnou aj na zahraničné poľovačky a vie sa správať, ani tam nemôže vyvádzať, ale potichúčky čakať a podobne. Moje argumenty nepomáhali a tak som sa rozhodol, že nepôjdem tam ani ja. Je to čudné, keďže si spomínam ako Slovensko obleteli zábery presne z tejto súťaže, kde najmladší syn Maroša Kramára v čase keď jeho otec súťažil v programe, spal pod stolom. Boli tam vtedy aj deti iných známych ľudí." neskrýval rozčarovanie.

Na odpoveď sa vykašľali

Oslovili sme hovorkyňu televízie a opýtali sa jej na pravidlá a podmienky účasti divákov na tanečnej šou najmä čo sa týka deti. Zaujímalo nás, kedy a prečo padlo rozhodnutie o vekovej hranici 15 rokov. Napriek prísľubom a priebežnému uisteniu, že na odpovedi pracujú nám Andrea Macáková napokon neodpovedala.

Anketa Trávite veľa času so svojimi deťmi? áno 78% nie 15% občas 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Krásne zážitky

Poslanec sa kvôli tomuto "incidentu" rozhodol zmeniť program a spolu so synom, so svojim bratom a jeho dcérkou sa vybrali do maďarského mesta Debrecín. "Majú tam úžasný zážitkový vodný svet. Deti si to užili plnými dúškami, vypľačkali sa vo vode do sýtosti a my dospelí tiež," smeje sa politik. Okrem toho sa štvorica zastavila aj v Národnom parku Hortobágy. "Je tam žrebčín, ktorý zaujal deti. Páčili sa im aj voľne žijúce zvieratá, ktoré pozorovali. Pozreli sme si aj symbol obce Hortobágy, krásny most s deviatimi klenbami," spomenie Gyimesi neobyčajné prázdninovo-dovolenkové zážitky.

Výčitky od syna

Poslanca už potom volali pracovné povinnosti v parlamente a preto chlapca zveril jeho mame. ( manželia sú rozvedení - pozn. red.).György opakovane prízvukuje, že jeho prioritou je byť čo najviac času so synom. „Vždy keď odchádzam do Bratislavy sa ma opýta, prečo som sa stal politikom i to, dokedy ešte ním budem. V tých otázkach je aj výčitka. Je mu smutno, že nie som pri ňom tak často, ako by sme obaja chceli...," uzavrie svoje rozprávanie.

Prečítajte si aj: