Podľa štatistík sa každé tretie dieťa stretne so šikanou, či už s vlastnou alebo ju pozoruje. Čo s týmto číslom urobil covid? Deti boli dlho izolované doma a veľa času trávili pri počítači. Výskyt kyberšikany v online priestore preto výrazne vzrástol. O tom, ako a kde sa to deje a ako chrániť svoje deti, sa rozprávame s detskou psychologičkou Petrou Arslan Šinkovou, ktorá je odbornou garantkou projektku Odpíšeme ti Nadácie Markíza.

Aké sú vaše skúsenosti s covidom? Prinieslo zatvorenie škôl na niekoľko mesiacov viac alebo menej šikany?

- Mnohé deti neboli počas pandémie v škole niekoľko mesiacov a vplývalo to na ne veľmi negatívne. Mnohé prežívali veľký stres, ako keď išli do prvej triedy. Keď prišli znova do kolektívu, boli zmenené, niektoré aj úplne inak vyzerali, boli pribraté či schudnuté, niektoré narástli. Už toto dalo priestor na určité doťahovanie či výsmech.

Čo ešte bolo spúšťačom šikany?

- Problémy vznikali, aj keď dieťa malo v triede určitú pozíciu a po návrate to už nebolo ako predtým. Mnohí prišli aj o staré priateľstvá. Preto sme hovorili s učiteľmi, aby venovali dostatočný čas adaptácii detí na nové prostredie a aby sa venovali aj vzťahom v triede. Lenže aj učitelia boli po online výučbe vyčerpaní a v strese a často sami potrebovali pomoc.

Šikana detí môže mať tie najnevinnejšie, ale i zákerné prejavy. Zdroj: Shutterstock

Kde sa dnes šikana objavuje najviac?

- Presúva sa z reality viac do online priestoru, pretože deti sú teraz veľmi málo spolu vonku. Obmedzenia a online výučba priniesli to, že žiaci boli oveľa viac pri počítači a vytvorili si svoj virtuálny svet. Oveľa viac detí hrá počítačové hry a sú aj na sociálnych sieťach, a tam deti niekedy ubližujú aj nezámerne, napríklad, keď zdieľajú niečo, čo nie je príjemné inému dieťaťu. Stačí dať aj smajlíka či komentár na smiešnu fotku a dotyčný sa cíti dotknutý. To si deti neuvedomujú, lebo nevidia hneď reakciu toho druhého. Je však ťažké vziať to späť.

Šikanuje sa aj cez mobily?

- Riešili sme napríklad strašenie detí výhražnou esemeskou z neznámeho čísla, kde sa písalo: Zomrieš, keď toto neprepošleš ďalej! Aj mne behali po chrbte zimomriavky, keď som to čítala, čo potom ten druháčik!

Ako sa na to prišlo?

- Našťastie sa chlapček, ktorý dostal esemesku, po pár dňoch zdôveril so svojím strachom rodičom a mamička to začala riešiť. Väčší chlapci si z menších chceli len vystreliť, ale hranica medzi doťahovaním a šikanou je veľmi tenká. Ale sú aj deti, ktoré zámerne ubližujú, ktoré si to naplánujú s cieľom urobiť tomu dieťaťu naozaj zle, lebo vedia, že sa nedude vedieť brániť.

Agresorov často býva viacero, treba pracovať s triedou i so školou. Zdroj: Shutterstock

Prečo to robia?

- Majú potrebu mať navrch a niekomu ublížiť. Niekedy deti samy zažívajú doma násilné správanie alebo majú iné problémy, ktoré takýmto spôsobom dávajú najavo.

Ide hlavne o fyzické alebo psychické násilie?

- Psychická šikana je typickejšia u dievčat a fyzická u chlapcov. U dievčat je to najčastejšie posmievanie sa a vylúčenie z kolektívu.

Čo všetko možno nazvať šikanou a kedy to má dieťa hlásiť dospelým?

- Šikana sa deje vtedy, keď je nerovnováha síl a keď niekto, prípadne viacerí robia to, čo druhému ubližuje, s cieľom ponížiť ho, ublížiť, robiť mu zle a obeť sa nemôže brániť alebo nie je schopná ubrániť sa. V škole to môže byť napríklad aj ničenie vecí, branie desiaty či peňazí. Často tiež agresori nútia dieťa urobiť niečo, čo je proti jeho vôli. Takže rodičia by si mali všímať aj také signály, či napríklad dieťa nechodí domov hladné, hoci dostalo dosť desiaty, alebo či doma neberie peniaze, ktoré musí niekomu nosiť.

V rámci projektu vznikla aj pesnička, ktorú autorsky pripravili a naspievali Jana Kirschner a Separ s odkazom – Povedz to nahlas. Zdroj: TV Markíza

Kto býva najčastejšie obeťou?

- Obeťou šikany môže byť ktokoľvek. Častejšie to býva dieťa, ktoré má málo kamarátov, niečím sa odlišuje od iných, výzorom, oblečením či pôvodom, alebo má nejaký hendikep, napríklad telesný. Ale aj keď v niečom vyniká, napríklad v učení alebo športe a agresor chce mať navrch. Deti, ktoré majú pocity menejcennosti alebo sú utiahnuté, sú pre agresora ľahším cieľom.

