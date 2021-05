Viete, čo je Geocaching? Je to celosvetová hra, ktorá spočíva v hľadaní pokladov, teda kešiek. Na svete je ich kade tade ukrytých viac ako 2 milióny. Desiatky priaznivcov tejto hry sa stretli v sobotu v Bratislave na Partizánskej lúke. Aha, čo sa tam dialo!

Kešeri, teda slovesnkí hľadači pokladov mali svoj deň - Kešeriádu. Súťažili v troch disciplínach, a to PETANQUE, ŠÍPKY a DESAŤBOJ.

„Normálne to funguje tak, že rôzni ľudia, aj my, schovávajú v meste aj v prírode rôzne krabičky v ktorých je notes na zapísanie a ak sú dosť veľké aj nejaké poklady - magnetky, hračky, prívesky... Ten čo krabičku schová zverejní na mape jej gps súradnice, alebo nejakú logickú hádanku ako súradnice získať a potom môže krabičku ktokoľvek hĺadať a podpíše sa, že ju našiel... no a sú takí blázni čo sa tešia keď ju nájdu prví tak bežia hĺadať v akomkoľvek nečase,“ vysvetlil nám kešer Roman s tým, že trocha dažďa, ako dnes, kešerovi neprekáža.

V rámci podujatia vzniklo aj 50 lab kešiek, ktoré previedli účastníkov z iných miest zaujímavosťami Bratislavy.

Chalani, dievčatá, muži, ženy aj deti, ktorí v rámci hry zvyčajne v honbe za pokladom prelezú najrôznejšie tunely, stromy, mosty, kanály, jaskyne či iné miesta teraz súťažili aj v čisto športových disciplínach:

BEH (beh okolo Štvrtého jazera - okruh má 600 m)

STRELA NA BRÁNU (futbal. lopta)

VÝDRŽ V ZHYBE (na čas)

SKOK CEZ ŠVIHADLO (za 1 minútu)

HOD NA KÔŠ (basket. lopta)

ŠÍPKY (bodovanie)

BRUŠÁKY (počet za 1 min)

HOD MEDICIMBALOM (do diaľky)

SKOK DO DIAĽKY (z miesta)

HOD NA CIEĽ (s predmetom)

Pripravené boli aj detské disciplíny, lebo túto hru hrajú celé rodiny spoločne.

„Na geokešingu je úžasné, že ho môžete hrať kedykoľvek, keď máte čas a odohráva sa to aj pri počítači, keď hľadáíte miesto, kde je poklad uktytý, aj vonku na vzduchu, pričom sa nemusíte stretnúť s nikým cudzím, ale aj tak získate množstvo priateľov so spriaznenou dušou.“ hovorí Lenka, ktotá na Kešeriádu prišla aj s manželom a dvojročnou dcérkou.