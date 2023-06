Do dominanty Námestia slobody sa po 16 rokoch vrátila voda. Fontána prešla komplexnou obnovou – po štyroch dekádach sa vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa.

Fontána je po obnove výrazne prevádzkovo úspornejšia, veľkou zmenou je tiež to, že do jednej z najväčších fontán na Slovensku možno po novom bezpečne vstúpiť a schladiť sa. Úpravami prešla taktiež časť námestia, kde sa vysadili stromy, upravili vyvýšené záhony, pribudlo automatické zavlažovanie, nový mobiliár, osvetlenie aj unikátne liate terazzo, ktoré nahradilo pôvodnú popraskanú žulovú dlažbu.

Za prvou etapou rozsiahlej rekonštrukcie stojí hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB). Aktuálnu podobu námestia určila architektonická súťaž z roku 2017, ktorú vyhrali architekti z ateliérov 2021 a LABAK.

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. Hlavným lákadlom zostáva ikonická fontána, do ktorej sa po dlhých 16 rokoch vrátila voda.

Práce sa začali v novembri 2021 a počas necelých 19 mesiacov prešla komplexnou opravou fontána s lipovým kvetom a podzemnou strojovňou, a tiež plochy námestia. V rámci prvej fázy rekonštrukcie sa zmodernizovalo osvetlenie, vymenili sa rozvody a na námestí pribudla zeleň. Na jeseň tohto roka bude pokračovať druhá fáza rekonštrukcie, v rámci ktorej sa vysadí ďalšia zeleň, pribudne ihrisko pre najmenších a opravia sa posledné spevnené plochy námestia. Projekt bol spolufinancovaný z vládnych dotácii.

V priebehu minulého leta sa upravili bazény fontány, nanovo sa vybudovala betónová konštrukcia, šachty, žľaby aj hydroizolácia. V rámci obnovy sa odstránil obvodový múr bazénov, čím sa fontána stala prístupnejšia ľuďom. V bazénoch fontány pribudli k pôvodným aj nové trysky.

„Zvolili sme citlivú rekonštrukciu, ktorá rešpektuje pôvodný charakter námestia. Priestor je viac prispôsobený verejným podujatiam, ktoré sa tu historicky diali. Fontánu sme upravili tak, že návštevníci môžu do nej vstúpiť a ochladiť sa,“ priblížil architekt Peter Lényi z ateliéru 2021.

Počas leta 2022 prebehala kompletná rekonštrukcia podzemnej technickej miestnosti, kde sa nachádzajú pôvodné, avšak roky nefunkčné technologické zariadenia na poháňanie vody vo fontáne. Časť pôvodných čerpadiel sa zakonzervovala a zostane v podzemí pre ďalšie generácie.

Opravili sa tiež kompletné rozvody fontány

Novo zrekonštruovanú fontánu začali poháňať moderné technológie, fontána tak bude neporovnateľne ekonomicky aj ekologicky šetrnejšia. V minulosti vo fontáne cirkulovalo až 2 000 kubických metrov vody, po novom to bude desaťnásobne menej.

Kvet získal po 40 rokoch pôvodný lesk

Lipový kvet prešiel počas rekonštrukcie odborným vyčistením. Stalo sa tak po 40 rokoch. Postarala sa o to technológia od spoločnosti Kärcher, ktorá čistiace práce bezodplatne zastrešila.

Ešte v priebehu roka 2022 odborníci z Pamiatkového úradu odobrali vzorky z fontány a na základe analýzy odporučili chemické čistenie ako najvhodnejšiu metódu, ktorá nepoškodí umelecké dielo a vráti mu pôvodný vizuál. Kvet znečistilo v priebehu rokov hlavne počasie, pretože nerezový plech reagoval na slnečné žiarenie či kyslé dažde.

Umelecké dielo má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu, ktorý symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi. Dielo vznikalo v rokoch 1979 až 1980. Za celým návrhom Námestia slobody, vtedy Gottwaldovho námestia, stojí autorský kolektív zložený zo sochárov Juraja Hovorku, Karola Lacka, Tibora Bártfaya a architektov Virgila Droppu a Juraja Hlavicu.

Námestie zdobí aj zrecyklované terazzo

Do bezprostredného okolia fontány sa vylialo unikátne terazzo, ktoré architekti zrecyklovali z pôvodnej žulovej dlažby a čadičových obkladov. „Pôvodnú žulovú dlažbu a čadičový obklad sme navrhli vybrať a rozdrviť na menšie kúsky, ktoré sú pozorovateľné v štruktúre novej liatej dlažby. Prebrúsením vznikol atraktívny povrch nadväzujúci na pôvodný materiál. Týmto krokom sme mestu ušetrili približne 500 ton materiálu, ktorý by inak skončil na skládke a bolo by nutné vyťažiť nový materiál,“ vysvetlil architekt Ondrej Marko z ateliéru 2021 s tým, že originálne lúčovité tvary zo štiepanej dlažby typické pre toto námestie zostali zachované.

Nové stromy, zavlažovanie aj záhony

Úpravou prešla zeleň, vysadili sa nové stromy, upravili sa vyvýšené záhony, vymenilo osvetlenie a pribudol tiež nový mobiliár. V rámci rekonštrukcie došlo k reorganizácií prvkov, čím vznikla súvislejšia plocha na zhromažďovanie. Táto funkcia sa tak na námestie prinavráti, keďže Námestie slobody po roku 1989 slúžilo na príležitostné koncerty, spoločenské akcie či demonštrácie. Po novom sa tu bude môcť zhromaždiť veľké množstvo ľudí bez toho, aby sa obmedzila individuálna či hromadná doprava v centre meste (čo sa stávalo najmä pri veľkých demonštráciách organizovaných na Námestí SNP).

Ďalšou z priorít bola debarierizácia priestoru – bezbariérový prístup vznikol napríklad v druhom rade pobytových záhonov, kam sa jednoduchšie dostanú rodičia s kočíkmi či ľudia so zdravotným znevýhodnením. Vyvýšené plochy v prvom a druhom rade sa zmenili na pobytové zelené ostrovčeky s pravidelne kosenými plochami a automatickým zavlažovaním. Na námestí pribudlo 17 sakúr a gledíčií, a tiež sedem vzrastlých borovíc, ktoré už dnes poskytujú prirodzený tieň. Oddelenie správy zelene na magistráte v spolupráci s krajinnými architektmi z ateliéru LABAK uskutočnili v priebehu rekonštrukcie aj audit stavu stromov, na základe ktorého došlo k výmene a doplneniu nových. Vykonali sa tiež nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné orezy stromov.

S výsadbou nových stromov a ďalšej zelene sa bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Plánuje sa systematická výsadba stromov s ohľadom na ich druh a vek, vďaka čomu sa docieli lepšia skladba zelene na tejto ploche. Viac stromov zabezpečí tieň, ktorý hlavne v lete zlepší lokálnu mikroklímu.