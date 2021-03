Tento liek je nádejou pre mnohých ľudí, že keď ho dostanú včas, zvládnu covid doma a nebudú musieť ísť do nemocnice, alebo neochorejú vôbec. Preto si ho ľudia začali zháňať, ako sa dá. A to napriek tomu, že minister zdravotníctva už 8. februára schválil použitie tohto u nás neregistrovaného lieku na liečbu covidu. Ďalšími liekmi, ktoré na liečbu covidu ministerstvo odporúča, sú Izoprinozín, Kolchicín, Inomed. Všetky sú na lekársky predpis a všetky sa ťažko zháňajú. Vyskúšali sme to.

V prvej várke prišlo na Slovensko 14-tisíc kusov Ivermektínu, ktoré išli sčasti do nemocníc a sčasti do verejných lekární. Ďalšie balenia majú postupne prichádzať tento týždeň. Pokúsili sme sa Ivermektín nájsť v lekárňach po celom Slovensku.

„Ivermektín už nemáme, mali sme len 4 kusy a tie boli hneď preč, máme však ešte Izoprinozín v tabletkovej forme,“ informovali nás v lekárni BENU v Trnave na Hlavnej ulici.

V nitrianskej lekárni Polygonia Ivermektín tiež nemali, ale ponúkli nám Izoprinozín granulát. Lekáreň BENU v bratislavskom nákupnom centre Central mala Izoprinozín v tabletkách, Ivermektín žiadny.



Lekáreň na Mierovej ulici v Bratislave dostala z prvej várky len tri balenia Ivermektínu, ktoré sa hneď minuli. „Čakáme, že čoskoro prídu ďalšie, lebo ľudia si ho pýtajú. Zatiaľ máme ešte Izoprinozín vo forme sirupu, jedno balenie však vystačí dospelému len na dva dni,“ povedala nám ochotne lekárnička Kristína (35).

Ostatné lekárne odpovedali takmer identicky. Situácia je všade rovnaká.

Tento týždeň majú prísť na Slovensko ďalšie tisícky balení liekov s indikáciou prevencia a liečba ochorenia COVID-19. Ide o tabletky Ivermektín a tiež Ivermex a Ermetin.

„Dodávky prichádzajú postupne, záleží na distribútorovi, ako rýchlo ich vie dodať, ministerstvo zdravotníctva to nevie ovplyvniť. Faktom zároveň je, že dopyt po týchto liekoch je celosvetový,“ vysvetlil minister Marek Krajčí.

Bratislavský lekár prvého kontaktu Peter Lipták na svojom blogu liptakpeter.blog.pravda.sk aj vo videu na sociálnej sieti uviedol, že Ivermektín, ktorý v posledných mesiacoch ovládol liečbu covidu, u nás poznáme iba ako veterinárne liečivo proti parazitom, v niektorých štátoch EÚ sa používa proti svrabu aj u ľudí a v tropickej Afrike, juhovýchodnej Ázii, Južnej Amerike sa používa na liečenie veľmi ťažkých červových ochorení už skoro 50 rokov.

Podľa Liptáka Ivermektín poskytuje 100-percentnú ochranu pred nakazením, napríklad zdravotníckych pracovníkov a podľa doterajších vedeckých štúdií zabezpečí v priemere o 86 % ľahší priebeh začiatku choroby. Ak sú pacienti liečení Ivermektínom, tak sa podstatne znižuje riziko smrti.

Tento liek odporúča aj známy odborník na výživu Igor Bukovský (56), ktorý si do svojej nedávnej internetovej relácie pozval dvoch svojich spolužiakov, lekárov, ktorí sa v ambulancii aj nemocnici v praxi stretávajú s pacientami, čo majú COVID-19.

Zhodli sa na tom, že dostupnosť Ivermektínu je mimoriadne dôležitá. Hlavne teraz, keď takmer každý, kto je pozitívny aj ochorie. Práve Ivermektín môže zabrániť tomu, aby väčšina končila v nemocnici.

Doktor Lipták popisuje na svojom blogu aj to, ako si poradil s nedostatkom Ivermektínu v našich lekárňach.

„V Bratislave je možné si dať liek predpísať u vlastného všeobecného praktického lekára a poslať taxík do lekárne v Rakúsku alebo osobne pozháňať. Ja predpisujem pre 50 kg osobu 4 balenia takto (pre 100 kg osobu dvojnásobok), v prípade vážneho pacienta hospitalizovaného v nemocnici:

Rp. Scabioral 3 mg tbl

(Ivermectin 3 mg tbl; 4 tbl in one orig. pack)

Exp. Orig. No. IV (quattuor)

D.S. 3 tbl day 1.; 3 tbl day 2. 3 tbl day 3.; 3 tbl day 4.; 3 tbl day 5

Práve som predpísal tri balenia, je treba uviesť diagnózu svrab – B 86 a taxikár ide hneď pre to. Jedno balenie stojí v Rakúsku 66 €,“ píše Lipták na svojom blogu s tým, že liek povezie syn svojej matke, ktorá je v nemocnici vo Svidníku a radí tiež zobrať si v rakúskej lekárni blok a dať si ho vo svojej zdravotnej poisťovni preplatiť.

Zavolali sme do rakúskej lekárne v Kittsee, či Scabioral majú a či si ho môžeme prísť vyzdvihnúť so slovenským receptom. „Môžete, ale poponáhľajte sa, momentálne nemám na sklade veľa balení,“ povzbudila nás lekárnička.