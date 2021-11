„Priznám sa, že radšej by som mlčal, ako teraz hovoriť o vynikajúcom kamarátovi a spolutvorcovi, akým bol Meky. Poznal som ho vyše 50 rokov rokov, a to je už dostatočný čas, počas ktorého sa vzájomné vzťahy preveria a či chcete alebo nie, život sám ukáže, koľko priateľov vám zostalo a koľko priateľstiev zaniklo z rozličných príčin,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Kamil Peteraj, ktorý Žbirkovi napísal mnoho textov.

„Teraz sa k Mekymu bude vyjadrovať kdekto a ja nechcem vyťahovať nejaké pikošky z jednoduchého dôvodu. Myslím, že žiadne nie sú a ani neboli. Meky bol celý život zamilovaný do hudby, dal jej všetko a myslím, že hudba mu to bohato opätovala,“ zamyslel sa Mekyho dvorný textár.

Poloangličan s bratislavským prízvukom

Jeho idolom bola podľa Peteraja krásna melodická skladba a to bola oblasť, v ktorej, a pre ktorú žil.

„Miloval svoju rodinu a toto rodinné zázemie bolo preňho všetko. Bol to poloangličan, ktorý hovoril s bratislavským prízvukom, chalan, ktorý nikdy nezostarol a nedal sa kúpiť slávou. Spolu sme urobili množstvo krásnych pesničiek, ktorými sme oslovili viac ako dve generácie. Miloval som Mekyho humor, jeho prístup k práci, ale najmä oddanosť hudbe. Stratili sme Mekyho, ale stratila ho aj hudba. Svet po Mekym bude iný. Chudobnejší o jeho skvelé melódie a pesničky,“ dodal Peteraj.

Veril, že sa uzdraví

„Som v šoku, lebo pred dvomi týždñami som si s Mekym písal. Bol v nemocnici, ale veril som, že sa uzdraví a veril tomu aj on. Jeho piesne su slovenské a pritom svetové! Je to veľká strata pre našu kultúru. Vyjadrujem sústrasť jeho manželke Katke a celej rodine," reagoval textár Luboš Zeman, keď sa dozvedel, že Miro Žbirka zomrel.

Taký lepák, povedal Meky

„S Mekym som sa zoznámil v Československom rozhlase. Mal som to šťastie byť ako hudobný redaktor pri jeho prvej štúdiovej nahrávke Smútok,“ spomína Zeman.

„Skamáratili sme sa a niekedy na konci sedemdesiatych rokov mi raz pri káve povedal, že má novú neotextovanú pesničku - taký lepák, či si to nechcem vypočuť a napísať niečo o láske. A tak vznikla Drahá, jediný text, ktorý som mu napisal,“ dodal s tým, že dodnes je to hitovka, lebo Meky ani iné písať nevedel.