Greksa vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti si nekladie servítku pred ústa. "Bol som zhrozený. Toľko falše, toľko farizejstva a toľko svinstva, koľko ste porozprávali som nepočul už dávno. Tvárite sa ako slušný kresťan, ale nie ste. Ste jeden obyčajný farizej," hnevá sa hudobník. Ten žiada Krajčího, aby mu vysvetlil, aký je rozdiel medzi omšou v chráme, kde si sadne do lavíc niekoľko desiatok a stoviek ľudí a medzi koncertom klasickej hudby alebo divadlom, kde prídu tí istí ľudia.

"Prečo pri bohoslužbách dávate iba nejaké odporučanie, veľmi neurčité, a prečo pri divadlách a koncertoch určujete presné počty..? Je to obyčajné svinstvo," pokračuje vo výčitkách. Zároveň Greksa vyjadruje absolútne zhnusenie nad ďalším krokom ministra zdravotníctva. "Tvárite sa ako nás veľmi chcete chrániť, ale až od 16. septembra, pretože 14.- 15. bude púť, Sedembolestná Panna Mária a na tom mieste v Šaštíne sa zíde možno 10-tisíc ľudí, a dosť veľa starších, to znamená z rizikovej skupiny, ale to ste nezakázali, preto ste to dali až od šesnásteho. Môžete sa hanbiť! Tvárite sa ako strašný kresťan a ste obyčajný farizej," uzavrel pobúrene.

Nové opatrenia, ktoré vyplynuli z rokovania Pandemickej komisie vlády a Konzília odborníkov v piatok 11. 9. a vstupujú do platnosti od 16. 9.:



. Obmedzenie poriadania hromadných akcií v prevádzkach verejného stravovania okrem svadobných hostín a karov,

• povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách sa predlžuje minimálne do konca septembra. Komisia odporúčila, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni ZŠ,

• účastníci športových kempov musia mať negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín,

• v okresoch, ktoré majú na COVID semafore oranžovú alebo červenú farbu, komisia odporúča zaviesť zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti a neporiadať rodinné oslavy.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Súhlasíte s názorom Mariána Greksu, že rozhodnutie Krajčího súvisí s Celonárodnou púťou v Šaštíne? áno 88%

nie 9%

možno 3%

neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný