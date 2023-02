Tmavovlasá Zuzana mala "vyárendované“ miesto na jednej strane vpredu, svetlovlasá Denisa zrkadlovo na druhej od šéfa Hlasu.

Sexi krásky

Obidve političky si musí každý všimnúť aj keby nechcel, sú skrátka neprehliadnuteľné nielen svojim výzorom, ale najmä outfitmi. Rovnaké to bolo aj v uplynulých dňoch kedy sa konala ďalšia z konferencií pellegriniovcov. Mnohým neunikla už hneď pri príchode usmiata, a dobre naladená dvojica poslankýň. Sakovej tmavé šaty, ktorých spodnú časť vpredu zakončovalo pemplum sa pri chôdzi vlnili a bolo z toho poriadne mini. Ak k tomu pridame štíhle nohy poslankyne v čiernych pančuchách a lodičkách, musíme povedať, že najmä pánske osadenstvo z radov novinárov sa malo na čo pozerať.

Anketa Ktorý z outfitov političiek sa vám páči? obidvoch 64% Sakovej 0% Dolinkovej 3% ani jednej 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Samozrejme, Dolinková za svojou kolegyňou vôbec nezaostávala. V obtiahnutých pletených minišatách, ktoré sú aktuálne veľmi trendové, zakončenie rukávov malými gombíkmi je mimoriadne zaujímavé. Na nohách mala politička hnedé čižmy, ktoré pokojne mohla nahradiť lodičkami.

Vek, postava a podujatie

Objavili sa názory verejnosti, že outfity obidvoch dám boli až príliš odvážne. V prípade Sakovej do parlamentnej lavice a Dolinkovej zasa na tlačovku. Oslovili sme preto odborníka na protokol a etiketu Mareka Trubača, ako on hodnotí kúsky obidvoch političek. "Dress code etiketa presne nevymedzuje aký druh odevu si musíme obliekať, je iba súborom odporúčaní, aká kategória oblečenia by bola pre ktorú situáciu vhodná. Preto platí staré známe pravidlo, že obliekať by sme sa mali primerane veku, postave a postaveniu ale aj s ohľadom na podujatie aké navštevujeme. Parlament považujem za významnú štátnu inštitúciu, kde volení zástupcovia reprezentujú svojich voličov a občanov. Preto i dress code by mal odzrkadľovať vážnosť a postavenie poslanca," zdôraznil odborník.

Hodnotenie odborníka

Dodal, že počas rokovania pléna a pri významných protokolárnych aktoch a ceremóniách by mal byť odev poslancov vysoko formálny až slávnostný. "Tmavý oblek a šaty/kostým (Business Formal), alebo smoking a dlhá róba (Black Tie). Pri menej formálnom zamestnaní poslancov, ako pracovné stretnutia výborov, či práca v kancelárii je možné akceptovať aj Smart Casual, alebo Business Casual, čiže neformálny ale elegantný dress code. Šaty, ktoré mali dámy na fotografii sa podľa mňa viac blížia k Smart Casual úrovni, čo v porovnaní s pánom Pellegrinim pôsobilo o dva stupne nižšie, pretože on bol odetý formálne a dámy v nižšom neformálnom stupni," zhrnul hodnotenie.

Dodatok

Na záver poznamenal, že obe političky sú mladé a odev im k veku a postave sedel. "Nemám žiadne výrazné námietky, no isto by im svedčalo ak by na budúce vybrali na tlačovku zo šatníka niečo o kúsok formálnejšie a primerané ich postaveniu."

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom ►►►

Viac pekných fotografií nájdete v galérii ►►►

Prečítajte si tiež: