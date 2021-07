„Keďže lehota na dobrovoľné odstránenie čiernej stavby už uplynula, stavebný úrad v zmysle zákona pristúpi k udeleniu pokuty za neodstránenie stavby a ďalej bude postupovať v zmysle zákona," uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.

Stavebný zákon v takýchto prípadoch hovorí o pokute do výšky 165 000 eur.

Starosta Ružinova Martin Chren informoval, že stavbu označil stavebný úrad za čiernu a nariadil jej odstránenie do 90 dní. Rozhodnutie potvrdil Okresný úrad Bratislava, na ktorý sa stavebníčka „mobilného bioprojektu“ odvolala.

Stavebníčka sa označeniu jej projektu ako čiernej stavby dlhodobo bráni a tvrdí, že projekt je legálny a má povolenia.

„Zo mňa nič a nikto nemusí robiť legálnu stavbu. Ja projekt legálny mám," napísala nedávno na sociálnej sieti. Zároveň starostu Ružinova Martina Chrena obviňuje, že kryje iné čierne stavby.

„Stavebníčka investuje mnoho energie do tohto druhu komunikácie, ale žiadnu do zosúladenia svojich aktivít so zákonom. Podobný postoj si ale ani úrad, ani jeho štatutár dovoliť nemôžu," zdôraznila Tóthová.

Že ide v jej prípade o čiernu stavbu, skonštatoval vo svojom rozhodnutí miestny stavebný úrad, ktorý nariadil jej odstránenie do 90 dní. Jeho rozhodnutie potvrdil aj Okresný úrad (OÚ) Bratislava, na ktorý sa stavebníčka obrátila.

