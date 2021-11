Jozef Golonka hovorí, že v čase, keď sa vrátil z hosťovania domov do Bratislavy, bolo pravidlom, že osobnosti, ktoré sa nejakým spôsobom zaslúžili o úspešnú prezentáciu Slovenska, dostali štátne byty. "Žbirkovci medzi nich tiež patrili, keďže Mirov otec, ktorý pochádzal z Trnava Hory, bol vojenským pilotom a bojoval v druhej svetovej vojne. Práve vtedy sa zoznámil so svojou budúcou manželkou, Londýnčankou Ruth Galeovou, a ona naučila svojich troch synov po anglicky, o čom v tých rokoch nikto ani nechyroval. Aj preto sme ho volali Angličan," loví v pamäti Golonka.

Dvor, kde to žilo

Spomína, že za Februárkou bol veľký dvor, kde sa hrali deti a na lavičkách sa stretávala mládež. "My sme vtedy žili ináč, nekastovali sme sa, že ja som z tej brandže a ty z hentej. Všetci sme držali spolu a družili sa, hoci môj život bol šport a jeho hudba. Aj Mirove hudobné začiatky sa rodili práve na našom dvore, na ktorý sme mali výhľad z našej spálne a kuchyne. Raz pozerám a Meky sedí na kapote môjho Saaba, ktorého som ´vyhral´ v roku 1969 vo Švédsku, a brnká si na gitare. Skríkol som na neho, čo tam robí, či mi chce preliačiť auto? On sa len pousmial a povedal, že sa mu nemôže nič stať, že je to pevný plech, ale nakoniec predsa zliezol," spomenie nie veľmi známu historku.

Archív magnetofónových pások a Véčko

Už vtedy mu vraj bolo jasné, že z Mira rastie vynikajúci hudobník a textár. "Vážil som si ho pre jeho húževnatosť i to, že hoci sa neskôr odsťahoval do Prahy a jeho manželka bola Češka, vždy rozprával a tvoril po slovensky. Texty mali zmysel, dušu a človeku sa vryli do pamäti. Mám dodnes archív s jeho piesňami na magnetofónových páskach. Keď sa stal členom Modusu, chodili sme na ich koncerty do Véčka. Boli sme skrátka kamaráti, ktorí si vážili prácu toho druhého," loví v pamäti krásne spomienky.

Golonku, ktorý sa ešte nestihol spamätať zo smrti Dušana Pašeka ml., desivá správa o smrti Mekyho položila. "Myslel som, že je po mne. V krátkom slede náhle odišli nielen dve významné slovenské osobnosti, ale aj mne blízki ľudia," neskrýva smútok.

Hokejistu s hudobníkom spájalo aj to, že medzi osobnosťami, ktoré v roku 2008 prijala anglická kráľovná, boli aj oni dvaja. "Môžem hrdo povedať, že boli sme tam jediní, ktorí neboli nijako politicky činní. Mali som tú česť podať si s kráľovnou Alžbetou ruku, Miro aj prehodiť pár slov... priznávam, že ja som si svoju ruku štrnásť dní neumýval," povedal so smiechom.

Odkaz pre "chlapca z ulice"

A čo sa mu v mysli vybaví pri spomienke na Mira? "V pamäti mi Meky navždy ostane ako úžasný, talentovaný, inteligentný muž s príznačným suchým anglickým humorom, s ktorým som chodieval do vtedajšej ikonickej krčmy Beseda na pivo. Zlatý mok však ani jeden z nás nepil. On ho niesol v džbánku svojmu otcovi a ja zatiaľ, kým mu ho čapovali, som sedel na lavičke a pozoroval štamgastov... Chcel by som ešte Mirovi odkázať, že vždy som ho mal rád a jeho odchod ma veľmi bolí," uzavrel rozprávanie Jozef Golonka.

