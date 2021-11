Zoznam, ktorý koloval po internete aj so skenmi pasov, obsahoval viacero známych mien. Mnohým však udrelo do očí najmä priezvisko Mojsej. Priaznivci hudobníka Braňa neskrývali nadšenie z toho, kam to až spevák dotiahol.

Braňo maká v štúdiu

Po krátkom čase však vyšlo najavo, že došlo k omylu a do Dubaja necestoval hudobník a laický terapeut Braňo, ale jeho menovec, mimochodom, rodák z Prešova, Róbert Mojsej, ktorý bol na svetovej výstave EXPO Dubaj riaditeľom našej expozície.

Chceli sme poznať názor známejšieho z dvojice Mojsejovcov. Braňo, ktorý je v týchto dňoch s kapelou zatvorený v nahrávacom štúdiu, však reagoval iba stručne. „Som veľmi zaneprázdnený a pracovne vyťažený, súri nás termín, ktorý sa končí v piatok, aj preto nemám čas sledovať aktuálne dianie. Netuším teda, o čo konkrétne ide, preto sa neviem a ani nemôžem k téme fundovane vyjadriť,“ napísal hudobník.

Nie je Mojsej ako Mojsej

Oslovili sme aj Róberta Mojseja a tlačové oddelenie ministerstva hospodárstva, zaujímal nás príbuzenský vzťah Mojsejovcov aj to, či nedošlo niekedy k zámene obidvoch pánov.

"Podľa našich informácií nie je Róbert Mojsej blízka rodina so spevákom a neevidujeme situácie, v ktorých by si riaditeľa pavilónu s pánom Braňom Mojsejom, či jeho synom niekto pomýlil," uviedla Plus JEDEN DEŇ Lucia Mozolová, PR manažérka a Media Liaison Officer Slovakia Expo Dubai 2020.

