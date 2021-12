Aký bude Štedrý deň? Na ľade či na blate?

- Do Štedrého dňa je ešte týždeň a v tomto roku registrujeme veľmi výraznú dynamiku počasia. Preto sa predpovede z prognózových modelov aj v priebehu jedného dňa dosť odlišujú.

A čo predpovedajú na Vianoce?

- Piatkový európsky prognózny model naznačoval, že na Slovensku by sa mal prejaviť vplyv tlakových níží, čo by znamenalo oteplenie. Ale, naopak, americký prognózny model udáva, že v charaktere počasia by sa mala uplatňovať tlaková výš, čo by znamenalo, že v priebehu vianočných sviatkov zostane chladnejší charakter počasia, ktorý by sa mal prejaviť začiatkom budúceho týždňa.

Čo si z toho máme vybrať?

- Je zložité povedať týždeň pred Vianocami, aké bude počasie na Štedrý deň. Nezostáva nič iné, len sledovať aktuálne predpovede počasia...

Takže počasie nás môže prekvapovať aj na konci tohto premenlivého roka?

- Dokonca sa zdá, akoby sa tento trend ešte zvýraznil. Pred týždňom napadalo toľko snehu, že v Bratislave na Kolibe dosiahla výška snehovej pokrývky 20 centimetrov. Vyzeralo to nádejne, ale potom sa oteplilo a sneh po šiestich dňoch úplne zmizol.

Koľko dní dopredu má význam pozerať si predpovede počasia?

- Kolegovia, ktorí robia predpovede počasia, vždy tvrdili, že zodpovednejšie počasie sa dá urobiť s predstihom 2 – 3 dni, na dlhšie nie. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti je situácia ešte zložitejšia. Zažívame obdobia, keď v rámci jedného týždňa sa zmení charakter počasia aj dvakrát.

Takže predpoveď na Štedrý deň si treba pozrieť až v stredu?

-Áno, tam by mala byť už veľká pravdepodobnosť, že sa naozaj splní.

Pamätáte sa na nejaké výnimočné Vianoce?

- Najmä tie teplé. Napríklad v roku 2014 bola na Štedrý deň teplota na bratislavskom letisku 13,9 °C. Vyzeralo to skôr na Veľkú noc...

A kedy boli najchladnejšie Vianoce?

- V roku 1961. Na Štedrý deň v Oravskej Lesnej klesla teplota vzduchu na mínus 33,7 °C a na Prvý sviatok vianočný tam namerali dokonca mínus 35,2 °C.

To si v súčasnosti ani nevieme predstaviť...

- Nie sú to len pocity, myslím si, že hlavne mladší ľudia by boli silnými mrazmi zaskočení aj preto, že by im zrejme prestali fungovať mobilné telefóny...

Ako to bolo snehom?

- V roku 1981 namerali 26. decembra v Bratislave na Kolibe 55 cm snehu, v Košiciach o desať rokov neskôr, v roku 1991, mali 25. decembra tridsať centimetrov snehu. Na Slovensku však existujú aj oblasti, kde mali v niektorých rokoch počas Vianoc aj viac ako meter snehu. Tam patrí napríklad Lom nad Rimavicou, kde 25. decembra 2005 dosiahla výška snehovej pokrývky presne jeden meter.

Dá sa už povedať, čo nás čaká na Silvestra a na Nový rok?

- Keby sme sa na to pozerali štatisticky, tak vianočné oteplenie, ktoré sa u nás zvykne objavovať, býva medzi Vianocami a Novým rokom vystriedané ochladením. Ak je na Vianoce teplejšie, potom sa v nasledujúcom týždni zvykne ochladiť, ale v tomto roku si netrúfam povedať, aký bude ďalší vývoj, pretože bolo veľa neštandardných situácií a vôbec nie je vylúčené, že sa niečo podobné udeje aj v tomto čase.

Napríklad?

- Napríklad 4. novembra 2021 bolo najteplejšie miesto na Slovensku nie na juhozápade, kde to zvykne bývať, ale na severnej Orave, v Liesku. Tam bola zaznamenaná najvyššia teplota v tento deň, 18,3 °C. Viac, ako bolo v ten deň v Hurbanove alebo v Gabčíkove...

Budú náhle zmeny počasia pokračovať aj budúci rok? Kedy príde jar? Bude to podľa kalendára?

- V prechodných obdobiach, nielen na jar, ale aj na jeseň, sú teplotné výkyvy častejšie, ako bývali v minulosti. A mali by sme byť pripravení nielen na výkyvy teplôt, ale možno aj snehových podmienok. Pri ochladeniach, ktoré sa môžu na jar objaviť, môže napadať aj veľa snehu.

Čo vás tento rok najviac prekvapilo?

- Výkyvy tohtoročného počasia sa prejavili aj v tom, aký bol obrovský rozdiel medzi najvyššou a najnižšou teplotou vzduchu. Najvyššia teplota vzduchu bola v roku 2021 zaznamenaná 8. júla, keď na meteorologickej stanici v Orechovej na východe Slovenska teplota vzduchu dosiahla 39 °C. To bol celoslovenský rekord, ktorý prekonal rekord 38,2 °C z roku 1957 zaznamenaný v Bratislave. Najnižšia teplota vzduchu bola v roku 2021 zaznamenaná na Lomnickom štíte 13. februára, keď tam namerali mínus 29 °C. Z toho vidno výrazné rozdiely v teplote vzduchu na Slovensku v roku 2021.

Ako by ste zhodnotili tento rok?

- Ako chladnejší než niekoľko predchádzajúcich. Teplotne sa priblížil stavu, ktorý by u nás mal byť normálny, nenormálne boli extrémne teplé roky v druhej dekáde 21. storočia.