Jeho jedinečný barytón znie z rádií stále, hoci už 36 rokov nie je medzi nami. Karol Duchoň († 35) je fenomén. Pozná ho každý Slovák. Niektoré jeho piesne zľudoveli. Dnes by oslavoval 71. narodeniny. Pripomeňme si ho tak, ako by on chcel: s úsmevom. Toto naňho po rokoch prezradil jeho dvorný textár Ľuboš Zeman.

Na Slovensku Karola Duchoňa nikto neprekonal. V 70. rokoch sa vravelo, že je lepší ako Karel Gott a nemeckí kritici hovorili, že je to slovenský Tom Jones. Úspech a sláva si však vybrala svoju daň.

Chýba tu jeho hlas a človečenstvo

Karol Duchoň († 35) sa čoraz častejšie pozeral na dno pohárika a alkohol ho ťahal ku dnu. Problémy, dlžoby, žiarlivosť, rozvod. Duchoň naposledy vydýchol 5. novembra 1985 v nemocnici na bratislavských Kramároch, deň po svojich meninách.

Aj keď mal tento doteraz najväčší slovenský spevák veľa problémov, nikdy s ním nebola nuda. Jeho dvorný textár a kamarát Ľuboš Zeman, ktorý je aj autorom kultovej piesne V dolinách, s ním zažil nejednu úsmevnú situáciu, často až na hrane vtedajších socialistických možností.

Robil z piesní hity

„Karolovi som napísal 15 textov a najmä on sa zaslúžil, že z viacerých sa stali veľké hity,“ hovorí Zeman. Nielen V dolinách, ale aj Čardáš dvoch sŕdc, Dievča z Budmeríc, Elena, S úsmevom či Mám ľudí rád znejú z rádií aj pódií dodnes.

„Chýba mi nielen jeho hlas, ale najmä jeho človečenstvo a zmysel pre humor,“ vysvetlil Zeman, čo mal na ňom najradšej a porozprával nám niečo, čomu je aj ťažké uveriť, keď si uvedomíte, že to bolo v roku 1975, teda v časoch rozkvitajúceho socializmu.

Ako si podmanil Japonsko

„Nikdy nezabudnem na našu cestu do Japonska na Svetový festival pop music Yamaha,“ spomína Zeman.

„Karol neovládal cudzie jazyky, ale hneď po prílete na letisko Haneda v Tokiu poskytol rozhovor japonskej reportérke americkej armády z Air Force Radia. Kým som sa k nemu dostal, už bežalo interview,“ popisuje Zeman prvý TOP zážitok s tým, že keď sa Karola pýtal, aký to bol rozhovor, ten odpovedal: „Bohovský, ja som nerozumel, čo sa pýtala a ona nevedela, čo odpovedám. Ale je pekná a má moju podpiskartu!"

A tak postupne počas pobytu pribúdali vtipné situácie jedna za druhou. „Kolegov spevákov z celého sveta Karči zabával v šatni imitáciami japonských televíznych reklám a našimi ľudovkami,“ približuje Zeman.

Bol aj na Severnom póle

„Keď sme potom s piesňou Čardáš dvoch sŕdc vyhrali cenu, tak nášho prideleného hostesa nahovoril vypiť na ex dva deci 55 % domácej slivovice s tým, že to je náš bežný raňajkový drink. Toho chlapca sme potom dva dni nevideli...,“ smeje sa Ľuboš Zeman, ktorý si dodnes predstavuje aj to, ako sa potom na spiatočnej ceste pri medzipristátí na letisku v Anchorege na Severnom póle Karol Duchoň objímal s veľkým vypchatým ľadovým medveďom a ďakoval mu za šťastný let.

„S Karolom proste nikdy nebola nuda a ďalší taký vynikajúci spevák sa dodnes nenarodil,“ zdôrazňuje Zeman.