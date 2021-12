Súrodenci Júlia a Peter Hečkovci v 80. rokoch valcovali hitparády. Dnes Júlia žije so svojím českým manželom neďaleko Prahy. Prezradila nám, aké budú mať Vianoce.

Júlia Hečková dnes žije v Prahe a jej priezvisko je Nečasová. So svojím o 16 rokov starším manželom, ekonómom Jiřím Nečasom, ktorého dedo bol známy pražský starožitník, sa zoznámila pri lyžovaní na Chopku. Majú spolu syna Tomáša a žijú vo vile neďaleko Prahy.

Keď sme jej volali, čo pripravuje na sviatočný stôl, ponáhľala sa práve na poštu, kde ju čakali vianočné oblátky, ktoré jej poslal brat Peter z Bratislavy. „Túto dôležitú slovenskú súčasť Vianoc v Prahe nekúpite,“ vysvetľuje Julka a prezrádza aj to, ako ich na Štedrý večer jedia. Možno vás inšpiruje.

„My oblátky jeme s medom, pridáme tenučké plátky cesnaku, pár hrozienok, vlašské orechy a niekedy aj arašidy. To prikryjeme druhou oblátkou a jeme,“ vysvetľuje Júlia s tým, že manžel je oblátky skôr preto, aby jej urobil radosť, ale jej a synovi veľmi chutia a hlavne patria na štedrovečerný stôl.

Júlia Hečková, teraz Nečasová (60), žije s manželom Jiřím a so synom neďaleko Prahy. Zdroj: TV Markíza

„V zásade dodržiavame na Vianoce slovenské zvyky, hoci môj manžel je Čech, ktorý dlho žil v Nórsku a Anglicku. Ale musím povedať, že vianočnú polievku robí môj muž. Je to vždy alebo halászlé z kapra, alebo česká vianočná polievka, ktorá je aj so zeleninou,“ prezrádza. Tento rok to bude tá česká, lebo halászlé robil manžel v poslednom čase viackrát, lebo máme radi kapra a kupujeme si ho aj počas roka.

Hlavným jedlom bude vyprážaný kapor a zemiakový šalát. „Ja robím taký slovenský, bez majonézy, ale pre manžela robím vždy ,bramborový salátek' s majonézou. Odkedy bývame v malom mestečku pri Prahe, sú súčasťou našich Vianoc aj miestne koledy a my počúvame Vivaldiho Štyri ročné obdobia a sem-tam si pustíme aj moje vianočné CD,“ popisuje speváčka.

„Jednu z týchto piesní posielam čitateľom Plusky ako hudobný darček a želám všetkým krásne a hlavne zdravé Vianoce,“ dodáva Júlia Hečková.

