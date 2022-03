Radi by ste upiekli nejakú maškrtu, ale na nič zložité, čo treba vážiť, nemáte čas ani trpezlivosť? Tieto hrnčekové koláče zvládne hravo upiecť každá gazdinka. Vyskúšajte to už tento víkend!

KRUPICOVO-MAKOVÉ CHLEBÍČKY S VIŠŇAMI

krupicovo - makove chlebicky s visnami Zdroj: Laura Witteková

Na 6 kusov potrebujete:

2 vajcia

pol šálky trstinového cukru

120 g masla (rozpusteného a vychladnutého)

1 šálku kyslej smotany

1 šálku krupice

1 šálku hladkej múky

3 lyžice nemletého maku

pol lyžičky jedlej sódy

1 lyžičku octu

štipku soli

zavárané višne

Na glazúru z brandy:

2 lyžice brandy

1 lyžicu medu

2 lyžice práškového cukru

Ako na to: Vajcia s cukrom vymiešajte do peny. Postupne pridajte maslo, kyslú smotanu a dobre premiešajte. Jemne zamiešajte aj krupicu, hladkú múku a mak. Nakoniec do misy pridajte sódu, ocot a soľ. Ešte raz zľahka premiešajte, aby neunikali bublinky. Dve tretiny hmoty rozdeľte do vymastených formičiek na chlebíky (alebo do jednej chlebíkovej formy), poukladajte na ňu vykôstkované višne a zakryte zvyšnou hmotou. Dajte piecť do rúry vyhriatej na 200 °C na 30-40 minút. Potom urobte test špajdľou a keď sú chlebíčky hotové, nechajte ich dobre vychladnúť. Pripravte glazúru: Len jednoducho zmiešajte všetky suroviny. Potom glazúrou polejte chlebíčky a môžete podávať.