Život s epilepsiu je náročný, najmä pre deti. Nikdy neviete, kedy príde záchvat a kde pacient zrazu spadne na zem. Navyše liek musí dostať veľmi rýchlo. Doteraz bolo možné podať ho len cez konečník. To sa novým liekom, ktorý práve prišiel na Slovensko, mení. Mnohí pacienti to však nevedia.

„V 9. mesiaci života mojej dcérky sa nám náš život doslova obrátil naruby,“ hovorí Jana Gallová (39). Gallovci boli s dcérnou na bežnom destkom očkovaní, keď zrazu v aute prestala vnímať a reagovať na podnety. Potom jej prišlo zle.

Radosť z nového života v rodine vystriedala neistota, strach. Malej Danielke v nemocnici diagnostikovali epilepsiu.

„Je mnoho ľudí, ktorí už niekedy v živote prekonali epileptický záchvat. Ak sa to stane raz, automaticky to neznamená, že majú epilepsiu,“ hovorí detská neurologička Jana Chamilová z Bardejova s tým, že dlhotrvajúci záchvat zvyšuje riziko rozvoja epilepsie. „V priebehu 5 minút musí byť zahájená adekvátna liečba, zameraná na ukončenie záchvatu. Ak trvá epileptický záchvat viac ako 30 minút, prípadne nasleduje séria niekoľkých záchvatov po sebe, medzi ktorými pacient nenadobudne vedomie, nastáva život ohrozujúci stav,“ zdôrazňuje odborníčka.

Ako sa epilepsia diagnostikuje? • kľúčovým vyšetrením je elektroencefalografia (EEG) – funkčné vyšetrenie mozgovej aktivity – najvýpovednejšie je v čo najkratšom čase po záchvate • podstatná je dôkladná anamnéza (výskyt v rodine, psychické poruchy, komplikovaný pôrod, ochorenie matky v tehotenstve, febrilné kŕče v detstve, prekonané infekcie nervovej sústavy, úrazy hlavy • ďalšími dôležitými zobrazovacími metódami je USG mozgu, magnetická rezonancia

Ide o urgentný medicínsky jav, ktorý je u každého pacienta odlišný, jeho vznik priebeh a prípadné opakovanie závisí od množstva faktorov.

Čím dlhšie záchvat, teda status epilepticus trvá, tým je náročnejšie ho ukončiť a čím je dlhší, tým väčšie riziko zdravotných komplikácií hrozí. Ak sa pacientovi nepodá včas adekvátna prednemocničná a nemocničná liečba, môže to spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu.

„Po sérii vyšetrení nás nastavili na antiepileptickú liečbu, ktorá však aj napriek snahe lekárov nepostačovala, nedokázala vykryť prenos vzruchov v jej malej hlávke. A tu sa začal objavovať náš veľký problém. Približne každé 3 týždne sme aj napriek liečbe čelili epileptickýmh záchvatom,“ hovorí mama Janka s tým, že raz sa to stalo vonku na ihrisku, inokedy pri ceste na poštu či v rôznych iných situáciách.

Čo je epilepsia EPILEPSIA je závažné chronické ochorenie mozgu spôsobené patologickou aktivitou mozgovej kôry, ktorá sa prejavuje nečakanými opakovanými najmenej dvoma epileptickými záchvatmi.

Lekári rodičov poučili, že do pár minút musia podať do konečníka liek a záchvat by mal ustúpiť. „Áno, liek dokázal zvládnuť a zastaviť záchvaty a vrátiť dcérke späť vedomie a normálny život, lenže aplikácia do konečníka so sebou prinášala úkony ako stiahnutie nohavičiek a obnaženie i na verejnosti, čo bolo u bábätka možné, ale ako dcérka rástla, bolo to čopraz komplikovanejšie,“ vysvetľuje Jana.

Je tu ešte aj iný problém. Pri záchvate sa popri iných prejavoch stiahnu aj zvierače, čo so sebou prináša vylúčenie exkrementov a spolu s nimi aj práve podaného lieku. „Nikdy neviete tak, aké množstvo sa absorbovalo, či sa niečo dostalo dnu alebo vyšlo všetko von,“ hovorí mama chorej Danielky.

Po každej aplikácii dieťa prespalo minimálne pol dňa a mama musela byť pri ňom a strážiť jeho stav až do úplného precitnutia. „Neskôr, po doladení kombinácie liekov sa záchvaty na 3 roky vytratili, ale strach pri každom zvonení telefónu, či sa náhodou niečo malej neprihodilo, zostal,“ dodáva Jana s tým, že aj napriek správnemu nastaveniu liečby s záchvaty sporadicky vyskytujú až doteraz, keď už Danielka chodí do školy.

Epilepsiou trpí 70 miliónov ľudí na celom svete, čo je 500-2000 pacientov na 100-tisíc obyvateľov .

