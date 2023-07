Spisovateľka kúpila rodine pod stromček v roku 2019 výlet do Kirgizska a Uzbekistanu, ale korona im vystavila stopku, a tak sa to zopakovalo trikrát. "Už som neverila, že odcestujeme, no nakoniec sme tu," napísala šarmantná Petra v čase keď konečne dorazili na miesto. Priznala, že kto chýba je syn Leo, ktorého zdržali študijné povinnosti. Superlatívmi nešetrila pri opise prvých dojmov, ktoré predčili jej očakávania.

Lenin a Stalin

Stretnete sa tu podľa jej slov s nespútanou a divokou prírodou. "Všade je prítomný sovietsky nádych. Sochy vodcu proletariátu Lenina sú celkom bežné, rovnako ako jeho portréty i Stalina. Krajina je na rozdiel od susedného Uzbekistanu a Kazachstanu chudobnejšia, no ľudia sú o to viac milší. Zdravia vás, prihovoria sa, najmä deti, no vôbec nie sú otravní. Pre nás je to tu veľmi lacné, v reštaurácii sme za kompletný obed s predjedlom zaplatili len 20 eur," spomenie zaujímavú informáciu.



Islam je tam mierny, napríklad alkohol sa tam dá kúpiť všade. V hlavnom meste Bishkeku funguje aj nočný život. "My sme sa do ľudí a krajiny zamilovali, určite sa tu vrátime na nejaký dlhší trek," sľubuje spisovateľka.

Sovietsky tereňák

Petra sa pochválila aj zážitkami z plavby po jazere Issyk-Kuľ. "Je to najväčšie horské jazero po Titicaca, v ktorom som si ráno pri sviežich 7 stupňoch aj zaplávala. Sú tu petroglyfy - kresby na kameňoch zo staroveku, ktorých tu majú veľmi veľa. Na túru nás vyviezli starým sovietskym terénnym autom, ktoré dokázalo prejsť po kameňoch a na zrázoch sa tak nakláňalo, že späť sme sa my štyria vybrali radšej peši o polhodinu skôr, no aj tak sme stihli prejsť skoro 13 km, tak pomaly išli," poznamená so smiechom.

Pracovné soboty

Neobyčajné pre Slováka je, že všade sú kone, jazdia na nich už malé deti a pastieri na nich zaháňajú stáda. Videli ľudí zbierať odpadky popri ceste, mávajú tam pracovné soboty, aké boli za sociku aj u nás. ľudia to robia zadarmo a povinne. Za socíku sme mávali takéto aktivity tiež. "V Biškeku žil roky Alexander Dubček. Jeho rodičia sa sem vysťahovali v rámci pomoci mladému Sovietskemu zväzu, keďže verili komunistickým myšlienkam. Pred 2. svet. vojnou sa vrátili na Slovensko, to mal už A. Dubček 17 rokov," ponúka trochu histórie

Napokon cestovatelia zo Slovenska zamierili do Uzbekistanu. Nagyovcov očarili krásne mestá. "Prechádzka úzkymi historickými uličkami vás dokonale prenesie späť: dnes sú síce okolo vás možno iné národy a s inými povolaniami, no i tak to tu vibruje neskutočnou atmosférou," spomenie ďalší zážitok.

To, že má Uzbekistan oproti Kirgizstanu bohatšiu históriu je podľa Bratislavčanov cítiť nielen v množstve pamiatok, ale i v obchodnom duchu, ktorý sa prejaví nielen v cenách ale i v jednaní. "Sú jednoducho lepší obchodníci, a zároveň vďaka prírodným zdrojom aj bohatšia krajina. Ale zážitok stál jednoznačne za to, i keď tam bolo občas horúco, raz dokonca 41 stupňov," uzatvára spomínanie na dve úžasné krajiny Petra Nagyová-Džerengová.

