Igor Matovič: Jeho putovanie so Sputníkom sa končí: Najprv veľká sláva, teraz odchod bez pôct

Matovič píše: "Po 4-mesačnej antikampani by mnohí hlúpi ľudia boli veľmi radi, aby vakcína Sputnik expirovala a nemohla sa viac použiť. Aby som takejto prízemnej radosti zabránil … dal som Ministerstvu zdravotníctva kontakt na Argentínu, ktorá chce odkúpiť toľko Sputnika, koľko sme ochotní predať," pasuje sa šéf rezortu financií za sprostredkovateľa podľa neho zrejme "bomba kšeftu".

Prečo americký kontinent?

Argentína mu nezišla na um len tak náhodou, dôvod je podľa Matoviča jasný. "Zatiaľ s ním majú najlepšie skúsenosti s najmiernejšími vedlajšími účinkami. Sputnik bola jediná vakcína, ktorou sa prípadne chceli zaočkovať mnohí ľudia, ktorí príliš neverili na Covid a boli proti očkovaniu. My, miesto toho, aby sme týmto ľuďom to umožnili, sme začali viesť podlú vojnu voči Sputniku. Výsledok? Títo ľudia už na očkovanie medzičasom kašlú … a, obávam sa, že hlupákom, čo voči Sputniku bojovali, sa ani svedomie neozve - keď spolu zistíme, že bez zaočkovaných Sputnikom kolektívnu imunitu nedosiahneme … a úplne zbytočne budú zomierať ďalší ľudia," touto úvahou a konštatovaním končí Matovič svoj status.

Reakcie komentátorov

Mnohí si podali Igora Matoviča za to, že síce propaguje očkovanie, pričom on sám sa mu dlhodobo vyhýba.

Anton: "Pán Matovič. Skúste sa dať zaočkovať Sputnikom Vy a v priamom prenose v televízii. Uvidíte koľko ľudí Vás bude nasledovať. To by bola reklama na očkovanie."

Peter: "Ešte sa znova spýtam, akou vakcínou sa dáte očkovať vy a na čo čakáte, že ste to doteraz neurobili? Či vy ste tiež jeden z tých čo na "očkovanie medzičasom kašle"? Alebo sú to úplne zbytočné otázky a odpoveď sa da zhrnúť pod jediné slovo - pokrytectvo?"



Ján: "Pán minister, dovoľte mi pogratulovať k Vašim úspechom. Čo srdcovka, to triumf: "Blekaut" - nikdy nebol, e-karanténa - doteraz nefunkčná, "jadrová zbraň - plošné testovanie" - zrejme ničomu nepomohlo, Sputnik - nikto ho nechce, iba ste kvôli nemu prišli o post a skoro rozbili koalíciu... Ste proste génius."

Marián: "Povedal ten, čo sa Sputnikom nechce dať očkovať a ten, ktorý povedal, že bude zaň bojovať zo všetkých síl v Bruseli a ten, ktorý povedal, že on vybojuje aby sa s ním dalo cestovať bez problémov tak ako s ostatnými registrovanými vakcínami...aha, veríme..."



František: "Pán Matovič, za celý tento karambol so Sputnikom by ste sa mali hanbiť do konca života a sedieť v base za hlúpe bohapuste mrhanie verejnými financiami."



Peter: "Má pravdu!! Mnohí ľudia sa chceli aj s môjho okolia dať očkovať len Sputnikom. Teraz bez týchto ľudí bude naozaj chýbať tá kolektívna imunita."

Čítajte na ďalšej strane, kto má záujem o "náš" Sputnik a za akých podmienok ►►►►►