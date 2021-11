PEČENÁ MÄSOVÁ FAŠÍRKA S BROKOLICOU A MRKVOU

Fašírka s brokolicou Zdroj: archív

NA 5 PORCIÍ POTREBUJETE:

1 brokolicu

2 mrkvy

zeleninový vývar

500 g mletého bravčového mäsa

1 krajec staršieho chleba

100 ml vlažného mlieka

3 strúčiky cesnaku

1 lyžičku sušeného majoránu

1 lyžičku mletej červenej papriky

tuk na vymastenie plechu

strúhanku na vysypanie plechu

soľ, farebné korenie

varené zemiaky ako príloha (alebo šalát)

Ako na to: Brokolicu rozoberte na ružičky a opláchnite vodou. Mrkvu ošúpte a nakrájajte na menšie kusy. Zalejte vývarom a varte do mäkka. Potom zeleninu na hrubšie rozmixujte alebo nasekajte nožom. Do misy dajte mleté mäso, pridajte nakrájaný chlieb namočený v mlieku, očistený a prelisovaný cesnak, majorán, mletú papriku, soľ a čerstvo pomleté farebné korenie. Zmes dobre premiešajte.

Plech vymastite tukom a vysypte strúhankou. Mäsovo-zeleninovú zmes rozotrite v rovnomernej hrúbke na plech a vložte do rúry vyhriatej na 200 °C na 55 minút. Po upečení a miernom vychladnutí nakrájajte na kocky a podávajte so zemiakmi alebo studené so šalátom.

