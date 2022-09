Matovičová sa na viedenskom letisku predstavila pre ňu naozaj neobvyklom outfite so slamákom na hlave. Košická štylistka, módna návrhárka, majiteľka butiku a odborníčka na módu Svetlana El Halawany ju svojim hodnotením určite nepoteší. Popri Pavlíne zhodnotila aj štýl Igora Matoviča a ich dvoch dcér. V čase keď vznikli niektoré fotografie Matovičová bola ešte manželkou premiéra.

Keď nič s ničím neladí. Zdroj: facebook Igor Matovič

Hodnotenie El Halawany: "Je síce oblečená slušne, ale outfit tohto typu, kde nie sú zosúladené jednotlivé časti ju zbytočne robí staršou. Ani materiály nie sú v symbióze. Červeno-čierna tvrdá kombinácia, ktorú svojho času vedela perfektne predviesť jedine bývalá britská premiérka Theresa Mayová, nie je v prípade Matovičovej šťastným ťahom do fashion branky. Jej muž by mohol mať trošku dlhší oblekový rukáv. Ružová kravata mi sama o sebe nevadí, ale tu by sa mi viac páčili kúsky tón v tóne. Ich dcére šaty s puf rukávmi pristanú."

