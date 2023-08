Vašo si ho v roku 1986 pozval do štúdia OPUS. Henry bol z toho, ako sám povedal, vyhúkaný. „Bola to moja prvá nahrávka pre slovenskú pop music a týkala sa piesne Mariky Gombitovej Mami, mami. Vtedy som ešte len začínal a na hudobnom poli som v tom čase vôbec nebol známy. Počas nahrávania tejto jednej pesničky som sa naučil v podstate všetko," smeje sa Henry s dôvetkom, že odvtedy čerpá svoje úspechy, ale aj prísnosť pri nahrávaní z tohto zážitku s Vašom. „Ten ma tak dusil, že si to ani nevie nikto predstaviť. Vašo mal jednu vlastnosť. Ten, keď išiel do štúdia, mal presnú predstavu o tom, akú podobu má mať hotová pieseň. Niečo v zmysle, že uvidíme, ako sa zadarí, u neho neprichádzalo do úvahy," chváli hudobník Patejdla.

Poznamená, že tú jednu pesničku nahrávali vtedy štyri hodiny. „Teraz za rovnaký čas zvládnem nahrávku polovice albumu," poznamená s humorom sebe vlastným. Dodáva, že tento ich príbeh mal veľmi zaujímavé, ba priam až neuveriteľné pokračovanie.

Prišlo obdobie vojenčiny a Henry mal nastúpiť do Vojenského umeleckého súboru, ale pre isté záležitosti to nevyšlo. „Normálne som narukoval do kasární Brno - Rebešovice k protivzdušnej obrane tzv. do prednej línie. Keď som tam kráčal cez les, aj som sa obzeral, na ktorý strom sa zavesím, keďže moja hudobná kariéra, vysokoškolské štúdium, ktoré som si plánoval, boli tá tam," zaspomínal si na časy minulé.

Následne prišiel k službukonajúcemu dozorcovi roty Jano Kulich a cez malé okienko mu podal povolávací rozkaz a vojenskú knižku a vtom sa v rádiu, ktoré mali zapnuté, ozvala pieseň Mariky, ktorú vtedy robil. Povedal mužovi za okienkom, že to nahrával on. „Opýtal sa, či fakt. Odvtedy som mal pohodovú vojnu."

Čítajte ďalej o rokoch v Eláne a krásne slová Henryho o Vašovi a ich spolupráci