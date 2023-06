Príbeh, ktorý skončil ešte skôr, ako vôbec začal. Dlhoočakávanému Planetáriu na mieste bývalého PKO v Bratislave už odzvonilo. Mesto sa totižto nakoniec dohodlo s developerom na inom pláne. Aktivisti sú pobúrení, no magistrát sa bráni a povedzme si narovinu, svojsky. Kde je teda pravda?

Možno ste už aj vy počuli, že v Bratislave malo vzniknúť úplne nové, moderné planetárium. Pozor, nemalo však ísť o hvezdáreň, ktorá slúži na pozorovanie hviezd ďalekohľadom. Keď hovoríme o planetáriu, ide o projekčnú plochu polguľovitého tvaru, na ktorú sa dá premietať vlastne čokoľvek. Obvykle ide o nočnú oblohu, no výnimkou nie je ani taký podmorský svet.

Bratislavské planetárium malo vzniknúť na mieste bývalého Parku oddychu a kultúry (PKO) pri Dunaji v Starom Meste. Súčasťou PKO bol v minulosti aj astronomický úsek. Aktivisti z občianskeho združenia Slovenské planetáriá vysvetľujú, že práve ten mal slúžiť ako provizórne astronomické pracovisko pre verejnosť. Práve preto, že v hlavnom meste nebola ani verejná hvezdáreň, tobôž nie planetárium. Pre zaujímavosť, Bratislava má byť posledným hlavným mestom spomedzi členských štátov Európskej únie bez planetária.

"Na základe zmluvy z roku 2015 v rámci vyrovnania záväzkov medzi mestom a developerom sa dohodlo zachovanie verejnej funkcie aspoň v časti priestoru bývalého PKO. Hlavným objektom tohto vyhradeného verejného priestoru malo byť planetárium práve preto, že je to inštitúcia, ktorá v Bratislave dlhodobo chýba. V roku 2018 bolo podpísané trojstranné memorandum o spolupráci na projekte medzi mestom, developerom a občianskym združením Slovenské planetáriá," napísali aktivisti na sociálnej sieti s tým, že projekt napredoval a nakoniec sa dostal do fázy, kedy je všetko pripravené na realizáciu.

Aj keď všetko vyzeralo už ružovo, svet kultúry, no i vzdelávania v hlavnom meste nakoniec dostal poriadnu facku. Aktivisti tvrdia, že vo štvrtok 22.6.2023 dostali správu o tom, že Magistrát sa nakoniec dohodol s developerom inak a z projektu planetária má byť nakoniec iba verejný park. "Zrušenie už 8 rokov pripravovaného projektu, ktorý má výrazne slúžiť na tento účel a nahradiť ho verejným parkom je priamy krok proti deklarovaným princípom," konštatujú smutne aktivisti.

Primátor Matúš Vallo navrhol odstúpiť od doterajšej zmluvy. Tá zaväzovala investora postaviť a prevádzkovať na vlastné náklady planetárium 30 rokov, ako verejnoprospešnú inštitúciu so zmluvne záväznými parametrami a namiesto toho navrhuje na mieste ponechať zelenú plochu, dodať projektovú dokumentáciu na premostenie Staromestskej a vo vzdialenejšej budúcnosti má investor zaplatiť mestu 8,12 mil. eur do rozpočtu mesta na bližšie neurčené výdavky. "Táto suma by rozhodne nepostačovala na realizáciu Plató či na iné investičné projekty," hovorí Juraj Kubica z OZ Slovenské planetáriá.

