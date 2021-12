Už po prvej vlne pandémie psychológovia hlásili, že s lockdownom sa zvyšuje aj domáce násilie. Pokračuje to aj v ďalších vlnách. V susednom Rakúsku sa udialo tento rok až 28 vrážd žien, teda viac ako dve za mesiac! O tom, aká je situácia u nás sa rozprávame s kriminalistom Matejom Snopkom.

Už skoro dva roky s nástupom pandémie, pribúdajú obete domáceho násilia. Na Slovensku zažíva násilie od svojho partnera každá piata žena, čo je približne 570 000 žien. Výskyt násilia zo strany bývalých partnerov, manželov, je ešte vyšší, štatistiky hovoria o 750-tisícoch slovenských žien.

„Téma je absolútne dôležitá,lebo v Slovenskej republike máme vyššiu mieru tolerancie k domácemu násiliu, tomu zodpovedajú aj počty obetí,“ zdôraznila nedávno prezidentka, ktorá sa tejto téme venuje dlhodobo.

Bývalý kriminalista Matej Snopko zdôrazňuje, že nebezpečné na tomto druhu násilnej trestnej činnosti je to, že tí, čo to robia, nie sú známi lotri, ale bežní ľudia, ktorí ťažko znášajú nervozitu z pandémie a vlastnú bezmocnosť.

„Pri veľkom napätí doma u mnohých k bitke nie je ďaleko,“ vysvetľuje kriminalista s tým, že v kriminalistike je popisovaný pojem motorický automatizmus, čo znamená, že keď človek raz zaútočí, tak to môže spustiť túžbu opakovať to.

„Mnoho vrážd sa udeje tak, že v tejto situácii muž príde domov, možno trochu pripitý a žena, ktorá je tiež nervózna, ho provokuje. Ak sú v kuchyni a po ruke je nôž, tragédia je na svete,“ dodáva kriminalista a zdôrazňuje, že ak sa aj hádate, nikdy to nerobte v kuchyni!

Málokto je podľa neho proti tomu imúnny, preto by sme si mali dopredu povedať, že nič nestojí za to, aby sme sa začali biť alebo sa dali otĺkať. Keď to nejde inak, treba zájsť za psychológom. „Domáce násilie totiž môže viesť aj k vražde, nesmieme ho nikdy podceňovať,“ pripomína skúsený kriminalista.