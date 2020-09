Určite to poznáte: deťom mnohokrát nachystáte desiatu, ale ony ju nezjedia, alebo ju dokonca vyhodia. Preto máme pre vás recept so sušienkami, ktorý je zdravý a výživný, navyše školákom bude určite chutiť!

Desiaty pomáhajú školákom sústrediť sa, dodávajú energiu a sú aj prevenciou pred prejedaním. Deti by si preto mali na ne zvyknúť. Desiata má byť pestrá, s ovocím a zeleninou. Čím pestrejšia je, tým lepšie.

Všetky tieto nároky spĺňa aj sladké prekvapenie, ktoré vám ponúkame. Vyskúšajte domáce sušienky s ovocím a obľúbenými gumennými Haribo cukríkami!

Sušienky, ktoré sú chutné, ale aj zdravé. Zdroj: archív

Potrebujete: 200 g hladkej špaldovej múky, 1/3 lyžičky jedlej sódy, 125 g masla, 100 g cukru múčka, 1 vajce, 10 g lyofilizovaných jahôd a malín, na ozdobu Haribo Pico-Balla a biela čokoláda.

Postup: Zo všetkých surovín vymiešajte cesto a vypracujte z neho rolku hrubú asi 5 cm. Zabaľte ju do potravinárskej fólie a nechajte ju hodinu odpočívať v chladničke. Potom z rolky odkrajujte kolieska hrubé 1 cm. Poukladajte ich na plech vyložený papierom na pečenie a ľahko vytvarujte do tvaru sušienok. Do každej sušienky zatlačte pár cukríkov Haribo Pico-Balla a kúsky nasekanej bielej čokolády. Pečte v rúre predhriatej na 180 °C 10 až 12 minút do zlatista. Sušienky vyskladajte na kovovú mriežku a nechajte vychladnúť. Potom ich hneď môžete ponúknuť deťom alebo ich zabaliť ako desiatu do školy či na výlet.