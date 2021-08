Podľa nového covid automatu sa od pondelka majú gastro prevádzky rozhodnúť, či zostanú otvorené pre očkovaných, testovaných alebo pre všetkých. Sú však aj reštaurácie, ktoré to riešia inak. Pozrite sa, ako.

Delenie na očkovaných a neočkovaných? Niektoré GASTRO PREVÁDZKY to urobili PO SVOJOM

Kultová bratislavská reštaurácia a kaviareň Štefánka, kam sa občas príde najesť aj prezidentka Zuzana Čaputová, má k očkovaniu vlastný prístup.

Pre zaočkovaných zľava 10 %

Nepotrebovala na to žiadne nariadenia. Jednoducho poskytujú zaočkovaným 10-percentnú zľavu.„Nie je to jediná zľava, ktorú dávame, máme aj iné, napríklad aj pre dôchodcov či študentov a ľudia ich radi využívajú,“ povedala nám servírka Gabriela.

Keď sa o zľave pri platení dozvedeli Jana a Emília, ktoré sa do Štefánky prišli naobedovať, pohotovo vytiahli svoje Covid pasy a s úsmevom nechali pozdraviť šéfa, ktorý to vymyslel.

„Chceli sme podporiť očkovanie, ale nechceli sme nikoho obmedzovať, tak sme to vyriešili zľavou, ktorá poteší,“ hovorí spolumajiteľ reštaurácie Štefánka by Pulitzer Eduard Šiška (43). „Chodia k nám na kávu aj antivaxeri, ktorí protestujú pred Prezidentským palácom a obslúžime aj ich, ale keď chcú ísť dnu, nielen na terasu, musia si nasadiť rúško. Vždy sa nakoniec dohodneme,“smeje sa.

S covidom má vlastnú skúsenosť

On sám je zaočkovaný a o správnosti očkovania hlboko presvedčený. „Prekonal som aj ťažký covid. Trvalo to päť týždňov a týždeň som bol v nemocnici na ventilácii, to neželám nikomu,“ hovorí Šiška.

„Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme mohli byť otvorení, lebo v prvej vlne pandémie na nás vláda zabudla, tých 10 -11 mesiacov, čo sme boli zatvorení. Opatrenia prišli veľmi neskoro. A tak sme sa v našej iniciatíve My sme GASTRO rozhodli ponúknuť 10 percent zľavu na konzumáciu všetkým našim zaočkovaným klientom,“ vysvetľuje Šiška.

Do iniciatívy My sme GASTRO patrí Reštaurácia Štefánka by Pulitzer, Restaurant Parlament, Bratislava a Adria bar v Topolčanoch. K tomuto kroku však vyzvali aj ostatné gastro prevádzky, niekoľko týžňov pred vládnymi opatreniami, ktoré nadobudnú účinnosť v pondelok.

„Nové opatrenia si ešte musíme poriadne preštudovať, ale myslím, si, že Bratislava je v očkovaní ukážková a tak dúfam, že zostaneme otvorení aj naďalej. Verím, že bude stále viac zaočkovaných, aby sme sa chránili navzájom. Podľa infektológov niet inej šance, “ hovorí Šiška s tým, že svojou zľavou chcú podporiť zdravie ľudí aj našu prevádzku, aby sme mali hostí, lebo ten uplynulý rok bol veľmi ťažký.

