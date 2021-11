„Narodila som sa v decembri 1959 a mám dve deti, takže nárok na odchod do dôchodku mi vznikol 25. 10. 2021. Váham, či je pre mňa lepšie dokončiť tento rok a zažiadať si o dôchodok od 1. 1. 2022 alebo spätne od toho 25. 10. 2021,“ napísala nám Iveta, ktorej známi dávajú protichodné rady o tom, čo sa viac oplatí.

Anketa Chystáte sa do dôchodku? Áno, idem do predčasného 26% Áno, už tento rok 11% Čaká má to čoskoro 44% Keby to tak už bolo 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ísť do penzie teraz alebo až v januári?

„Posledné roky celkom slušne zarábam a niekto mi radí, aby som si dala do výpočtu zarátať celý rok, iní ma zas vystríhali, že sa očakáva, že od nového roku bude horší výpočet dôchodku, lebo sa možno bude zohľadňovať len 95 % príjmu,“ píše Iveta s tým, že asi počká do decembra, keď by mali byť už jasné nové podmienky na výpočet dôchodku a potom sa rozhodne.

Ak sa rozhodnete správne, váš dôchodok bude citeľne vyšší. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Toto si vyžaduje hneď niekoľko odpovedí, keďže v otázke je viacero informácií, ktoré sú nesprávne interpretované,“ zareagoval na náš dopyt ekonóm Ján Šebo.

Rozhodujú 3 faktory

„Od budúceho roka, to je od 1. 1. 2022 sa nemení žiaden výpočet dôchodku,“ zdôrazňuje odborník s tým, že stále zostáva v platnosti základný vzorec na výpočet starobného dôchodku, ktorý je založený na násobení troch základných faktorov: počet rokov poistenia; osobný mzdový bod; aktuálna dôchodková hodnota.

Rozdiel je viac ako 62 eur mesačne, čo pri očakávanej strednej dĺžke dožitia na dôchodku okolo 20 rokov robí rozdiel viac ako 15-tisíc eur. Zdroj: EMIL VAŠKO

Preto je vhodné počítať s tým, že ak by Iveta požiadala o dôchodok tento rok, mala by ho s najväčšou pravdepodobnosťou natrvalo až do konca života nižší o niekoľko desiatok eur. Prečo je tomu tak?

„Pretože pri požiadaní o dôchodok neskôr by získala väčší počet odpracovaných rokov a zrejme by požiadala o dôchodok pri vyššej aktuálnej dôchodkovej hodnote ako je tento rok. Zároveň môžeme podľa jej tvrdení počítať aj s vyšším osobným mzdovým bodom za posledné roky v porovnaní so zvyškom jej pracovnej kariéry,“ vysvetľuje Šebo.

Ak by požiadala o dôchodok tento rok a nie budúci, odpracovala by menej rokov, čo znižuje výšku starobného dôchodku.

Osobný mzdový bod

„Ak by požiadala o dôchodok tento rok a nie budúci a zároveň tvrdí, že zarába celkom slušne, zrejme by sa jej nezvyšoval osobný mzdový bod. To znamená, že jej celoživotný príjem by mohol byť zrejme vyšší, keďže zarába lepšie ako v minulosti,“ uvažuje ekonóm.

Osobný mzdový bod je ukazovateľ, ktorý dáva do pomeru príjmy poistenca k priemernej mzde. Ak mala Iveta počas pracovnej kariéry nižšiu mzdu oproti priemernej mzde ako je tomu teraz, tak požiadaním o starobný dôchodok by stopla potenciálne zvyšovanie tohto ukazovateľa.

„Ak by Iveta požiadala o dôchodok tento rok a nie budúci, dôchodok by sa jej vypočítaval s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) platnej v tomto roku, t. j. roku 2021. Tento rok je ADH na úrovni 14,2107 eura. Budúci rok bude zrejme vyššia, keďže ADH kopíruje zmenu nominálnej priemernej mzdy v ekonomike,“ vypočítava Šebo s tým, že ADH sa vypočítava vždy až ku koncu roka, keď je už známa priemerná mzda za tretí kvartál daného roka.

Ako môžete získať až 15 000 eur? Čítajte na ďalšej strane.