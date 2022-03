Nedarí sa vám? Ste stále v spore s nejakým susedom? Možno je to tým, že nebývate na tom správnom mieste. Overte si jednoduchým výpočtom, či podľa numerológie bývate na dobrej adrese!

Pojem dobrá adresa vnímame obyčajne tak, že je to miesto, kde bývajú a podnikajú úspešní a bohatí ľudia. Vzniká dojem, že tú správnu robia z ulice ľudia, ktorí sa tam nasťahujú. Ale možno je to naopak. Overte si to.

Správne mesto, správny objekt, správny dom

Či je mesto, v ktorom bývate, pre vás pozitívnym miestom alebo, čo hovorí vaše číslo domu, môžete sami zistiť tak, že si urobíte jednoduché výpočty. „Názov mesta tu nehrá rolu, namiesto neho v tomto osvedčenom systéme používame poštové smerovacie číslo,“ vysvetľuje numerologička Daniela Paculíková z vesti.sk.

Postupujte ako v nasledujúcom príklade:

PSČ 821 00

8 + 2 + 1 + 0 + 0 = 11

1 + 1 = 2

Hodnotiť budeme výsledné číslo 2.

Číslo domu 76

7 + 6 = 13

1 + 3 = 4

Hodnotiť budeme výsledné číslo 4

Aha, čo váš súčet PSČ alebo čísla domu znamená:

silná moc, vyrovnané miesto prosperita, blahobyt, šťastie búrlivé, rizikové veľmi praktické, pokojné, šikovné, prispôsobivé veľmi citlivé miesto, duchovné, nepokojné miesto sporov, zriedka harmonické tajomné miesto zdroj energie a moci toto miesto prináša nové nápady

„Ak si hľadáte nové bývanie či sídlo firmy, určite sa oplatí nezanedbať charakter energií, ktorým mesto a objekt disponujú, pretože tieto energie budú na váš život a osud po celý čas pôsobiť,“ zdôrazňuje numerologička.

