Nad búraním Istropolisu ZÚRI aj politik Wiezik: Je to snáď všetko, len nie ZELENÉ!

Je to oficiálne. Ikonickú bratislavskú stavbu Istropolis zbúrajú, tento týždeň to oznámil samotný developer. V polovici januára na mieste pribudne stavebné oplotenie a začne sa s prvými prácami na fasáde, a to demontovaním mramorového obkladu. Mnohí sú však proti, spísaná bola dokonca aj petícia.