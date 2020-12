Primátor Bratislavy Matúš Vallo začal program Bratislavských Vianoc naozaj netradičným spôsobom, v online priestore. Napriek tomu, že pre protipandemické opatrenia sa nával ľudí nekonal, na dobrej nálade to nikomu neubralo.

Hlava mesta rozsvietila na Hlavnom námestí obrovský vianočný stromček, cestou k nemu sa pozdravil s Ivanom Táslerom a členmi kapely IMT Smile, pristavil sa pri kurátorke netradičnej zimnej výstavy a slovo dostala aj umelkyňa, ktorá robila ozdoby na ústredný mestský stromček. Pokojnú atmosféru podčiarkla cimbalovka so svojimi koledami.

Celé dianie primátor naživo premietal na sociálnej sieti. Valla prekvapilo množstvo pozitívnych ohlasov a reakcií, z ktorých kypela hrdosť a láska k hlavnému mestu. "Je pre mňa dôležité počuť a čítať od vás také slová v spojitosti s naším úžasným mestom,“ netajil radosť. Dodal, že svoju prácu má úprimne rád a je na ňu hrdý. "Buďme spoločne pyšní na to, čo tu máme a ja vám sľubujem, že budem s tímom naďalej pracovať na lepšom meste pre nás všetkých!"

Obrovským prekvapením pre Valla bolo, že Vianoce v slovenskej metropole si všimli populárne americké noviny The New York Times. Informácie boli súčasťou článku o Vianociach v rôznych častiach sveta.

„V čiastočne uzatvorenom hlavnom meste Slovenska Bratislave, previedol primátor Matúš Vallo divákov online prenosu historickým centrom mesta. Mal oblečený vtipný vianočný sveter, cestou sa stretol s hudobníkmi i umelcami, miestny kňaz mu adresoval duchovné slová, pozrel si obrazy so zimnou tematikou a rozsvietil vianočný stromček na Hlavnom námestí,“ informoval o Bratislavských Vianociach The New York Times.

Vianočný online program zo slovenskej metropoly bude pokračovať až do 20. decembra.

