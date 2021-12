V uliciach Bratislavy budú už onedlho premávať nové, vyše 18-metrové kĺbové autobusy Otokar Kent C. Na piatkovom tlačovom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.

"Sú to moderné nízkopodlažné autobusy s výkonnou klimatizáciou a modernými technológiami. Prvé dodané autobusy budú po administratívnych procesoch jazdiť v uliciach Bratislavy v priebehu najbližších týždňov," povedal Rybanský s tým, že ich nasadia na linky s kapacitným problémom. Nové autobusy nahradia tie nestaršie vo vozovom parku DPB.

Vallo hovorí o ďalšom vylepšení bratislavskej MHD. Nové a moderné vozidlá MHD majú podľa jeho slov byť dôležitým impulzom, aby obyvatelia i návštevníci Bratislavy vo väčšej miere používali MHD.

"V tomto prípade sa bavíme o dobrom nákupe za dobrú cenu. Na každom autobuse oproti poslednému nákupu šetríme viac ako 70.000 eur dobrým verejným obstarávaním. Pre Bratislavu je to okolo päť miliónov eur, ktoré sme ušetrili," vyhlásil primátor.

Bratislavský mestský dopravca po verejnom obstarávaní ešte v máji podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou Otokar Otomotiv na nákup 70 nových nízkopodlažných, nízkoemisných a kapacitných autobusov. Tento nákup podľa dopravcu znamená definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254.950 eur.

Interiér nových autobusov je klimatizovaný a farebne upravený s 39 hygienickými koženkovými sedadlami a s nerezovým prevedením držadiel. Samozrejmosťou sú aj sedadlá modrej farby vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a vyhradené priestory na invalidný vozík, detský kočík a bicykel. Nechýba ani WiFi pripojenie, USB nabíjačky a systém APC na automatické počítanie cestujúcich.

V autobusoch je aj kamerový a informačný systém vrátane hlásičov pre slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou informačného systému budú aj vonkajšie plnofarebné informačné tabule a nové vnútorné informačné panely, ktoré zobrazujú aktuálne odchody ďalších relevantných liniek v reálnom čase.

Vozidla budú spĺňať emisnú normu Euro VI stupeň D, ktorú dopravca označuje ako najprísnejšiu.