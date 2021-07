O tom, že sa v okolí Vysokej pri Morave pohybuje nejaký muž, ktorý obťažuje v lese ženy, Blanka vedela.

„Dávame si vedieť, čo sa deje v okolí. Počula som už o veľmi nepríjemnom zážitku jednej psíčkarky s neznámym mužom v lese, ktorú páchateľ sexuálne napádal napriek tomu, že venčila rotvajlera,“ vysvetlila nám s tým, že nezostalo len pri slovách, pred obrovským psom si ju dokonca dovolil chytať za zadok.

S úchylným cyklistom malo problém viac dievčat

Aj ďalšie dievčatá z dediny opisovali na sociálnych sieťach stretnutia s ním. Okrem oplzlých rečí si mal neustále mädliť pohlavné orgány v nohaviciach. „Našťastie sa žiadnej nič nestalo, ale aj tak som si povedala, že si naňho posvietim,“ hovorí Blanka, ktorá chodieva venčiť na hrádzu pri rieke Morava.

Ako dlhoročná mestská policajtka vie, že takémuto človeku môže v sekunde prepnúť v hlave a začne byť násilnícky.

Chcel sa s Blankou kúpať v rieke, ale...

Netrvalo dlho a naozaj sa stretli. Blanka bola vtedy venčiť okolo deviatej ráno troch amerických buldogov. Z lesa po chodníku prišiel slušne oblečený cyklista, ktorý ju pozdravil a spýtal sa, či jej nebude prekážať, ak sa osvieži vo vode.

„Tak som odišla so psami ďalej, aby ho neotravovali, ale on nešiel do vody. Schoval sa za stromy a stále nás pozoroval. Potom sa zas priblížil a zas schoval a tak to spravil trikrát,“ vysvetľuje.

Napokon sa ho priamo opýtala, čo v skutočnosti chce. „Navrhol, aby sme sa okúpali spolu. Vraj nám bude dobre. Vtedy mi už bolo jasné, že je to on,“ spomína Blanka.

