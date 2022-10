Peter Guldan sa narodil v Bratislave 14. augusta 1946. Už ako chlapec sa dostal do rozhlasového a televízneho prostredia, kde privoňal k hudbe aj k filmu. Bolo to vďaka jeho otcovi, ktorý pôsobil ako zvukový majster. Práve on bral svojho syna so sebou do práce. Neskôr sa Peter uplatnil v komparze a vďaka tomu mal otvorenú cestu do detskej dramatickej družine.

Herecká kariéra

Hral v niekoľkých desiatkach filmov. Prvý, v ktorom účinkoval, bol film Štyridsaťštyri, ktorý režíroval Paľo Bielik. Neobišla ho dokonca ani hlavná postava. Bolo to vo vojnovej dráme Vrchárska balada.

Peter Guldan sa však do povedomia kultúrnej verejnosti dostal najmä vďaka svojej textárskej tvorbe. Skladal texty nielen pre slovenských, ale aj pre českých umelcov. Odvaha mu nechýbala a v čase, keď v Prahe Jiří Suchý a Jiří Šlitr založili divadlo Semafor, Guldan zakladá vlastné amatérske divadlo. Začal intenzívnejšie písať texty pesničiek. Vtedy sa zrodila veľmi prospešná spolupráca s trúbkarom a dirigentom Vladom Valovičom.

Spolupráca Darinou

Je neuveriteteľné, ale život Guldana bol spätý s rozhlasom šesťdesiat rokov. S jeho menom sú spojené Rozhlasové Variácie, ktoré moderoval striedavo s Milanom Markovičom a Stanislavom Štepkom. Jeho pôsobenie v rozhlase podnietilo mnohé talenty, aby ho vyhľadali. Bola medzi nimi v tom čase sedemročná Darinka Rolincová s ktorou rozbehol plodnú textátsku spoluprácu. Vtedy vznikli texty jej obrovských hitov: Až raz budem učiteľkou, Mama, prečo, Vtedy sú Vianoce, Arabela, Cesta do rozprávky, Školská láska. Neskôr však Darina začala spolupracovať s Ladislavom Štaidlom a Karlom Gottom, vtedy sa ich cesty rozišli.

"Otec" Bambuľky

Guldan bol autorom námetu a scenára obľúbeného detského seriálu Bambuľkine dobrodružstvá. V hlavných úlohách sa predstavili vtedy 5-ročná Monika Haasová ako Bambuľka a Július Pántik ako Dedo Jozef. O smrti umelca informovali na sociálnej sieti jeho bývalí kolegovia zo Slovenského rozhlasu.