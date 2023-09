Areál, kde sa nachádzajú migranti v zbernom tábore, je oplotený. Priamo k utečencom sa nedostane nikto okrem polície, záchranárov alebo členov Červeného kríža. Policajnou kontrolou prešla aj donáška jedla, ktorá zrejme migrantom viezla teplé jedlo. Opáskovaný je aj vstup na železničnú trať, ktorá sa nachádza vedľa výrobnej haly, ktorá dočasne zmenila svoj účel.

Pokúsili sme sa teda dostať bližšie k zbernému táboru, aby sme sa mohli s migrantmi porozprávať. Obchádzali sme trať, po ktorej už vlaky nejazdia niekoľko rokov, no policajti nás po pár metroch otočili späť. Počas našej prítomnosti sme si všimli autobusy, do ktorých po skupinkách naložila polícia migrantov a odvážali ich preč. Ich cieľom boli oddelenia cudzineckej polície po celom Slovensku, aby urýchlili vybavenie ich dokumentov a dokladov. V areáli sa nachádzala väčšina migrantov vonku, niektorí sa tlačili vnútri. Hoci vo vzduchu stále bolo cítiť napätie, zdá sa, že situácia sa po posledných dňoch mierne upokojila. Politikov, na rozdiel od predchádzajúcich dní, včera na mieste vidno nebolo.

Okresný úrad vo Veľkom Krtíši prijal pre nelegálnu migráciu v regióne viaceré opatrenia. Podľa prednostky Okresného úradu Jany Amrošovej je cieľom čo najskôr znížiť súčasný počet migrantov vo veľkokrtíšskom okrese tak, aby ich dokázali vybavovať priebežne. „Vydala som príkazy na ich urýchlené rozdelenie na oddeleniach cudzineckej polície tam, kde sú ešte kapacity voľné," objasnila. Dodala, že zaistili aj väčšie množstvo spacích vakov pre ľudí a viac stravy. V uplynulých dňoch ju dostávali dvakrát denne.

Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová v stredu potvrdila, že v súvislosti s migrantmi mali dve ošetrenia v chirurgickej ambulancii. Žiadne vážne prípady to však podľa nej neboli.

Vybrali sme sa aj do neďalekej obce Veľká Čalomija, ktorá umiestňuje nelegálnych utečencov na ihrisku pri hlavnej ceste. „Pri ihrisku majú altánok, je tam aj pitná voda, môžu sa umyť a aj skryť pred dažďom," spresnil starosta Roman Pásztor s tým, že k migrantom miestni obyvatelia pristupujú dvojako. „Niektorí im chcú pomáhať a iní ich zas vyhnať. Najhoršie je, že nevieme, čo sa stane a čo môžeme očakávať. Nechávajú za sebou veľa odpadu, topánky, oblečenie i spacie vaky. My to po nich upratujeme, zatiaľ to vieme zabezpečiť. Ak sa to však začne zhoršovať, bude to vážny problém," dodal.

Podľa neho sú cudzinci rôzni. „Niektorí sú unavení, vyčerpaní a zničení, mladí sú zas usmiati a veľakrát aj arogantní. Snažíme sa, aby sme zachovali pokoj a nevznikali medzi nimi a našimi obyvateľmi konflikty," vysvetlil s tým, že zatiaľ sa však migranti vo Veľkej Čalomiji nepobili. Starosta informoval, že samospráva sa im snaží zabezpečiť základné veci, sami si však v obchode nakúpia a spôsobia tým v dedine rozruch.

Starosta obce Ipeľské Predmostie vo Veľkokrtíšskom okrese Viktor Lestyánszky TASR potvrdil, že pohyb skupín migrantov zaznamenali počas uplynulých nocí. Dodal, že každý druhý až tretí deň sa v dedine objavujú skupiny desiatich až 15 ľudí. Poznamenal, že väčšinou sú to muži, bol však aj prípad, keď sa vyskytlo mesačné dieťa. Podľa neho prípady krádeže alebo provokovania miestnych občanov nezaznamenali. Včera v čase našej návštevy už na ihrisku nebol nikto. „Áno, boli tu," povedala nám predavačka. „Prišli asi dvaja, traja, v sprievode policajta. Ten povedal, že aby sme sa nebáli. Mali pri sebe peniaze. Zobrali si, čo potrebovali. Zaplatili a išli preč," pokračovala ďalej.

Nelegálnych migrantov v stredu riešila aj vláda. Premiér Ľudovít Ódor ubezpečil, že v súčasnosti nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Slovensko a neboli zaznamenané žiadne vážne incidenty. So zvládnutím situácie pomôže policajtom armáda. Ministerstvo obrany do konca tohto roka nasadí do 500 vojakov. Premiér ďalej povedal, že ak to bude potrebné, vojaci budú v prípade nelegálnej migrácie pomáhať aj na budúci rok. Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá obmedzuje niektoré úkony polície, by sa podľa neho mohla zrušiť na budúci týždeň.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič tvrdí, že pracujú na zásadnom znížení počtu migrantov v záchytnej hale vo Veľkom Krtíši. „V priebehu stredy sa veľké množstvo ľudí podarilo odviesť a distribuovať po oddeleniach cudzineckej polície po celom Slovensku," povedal. V okrese v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zabezpečujú od stredy suchú stravu trikrát denne a pitnú vodu. „Podmienky tam zlepšujeme," podotkol štátny tajomník. Deklaroval, že tranzitujúci migranti na Slovensku nechcú ostať.