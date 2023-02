Príbeh Terezky Macalíkovej († 18) sledovalo celé Slovensko. Mladé dievča, pochádzajúce z okresu Topoľčany, bolo nezvestné od 28. januára 2023, keď odišla z bytu svojho priateľa v hlavnom meste.

Z domu odišla po hádke o pol ôsmej večer. "Nekomunikovala asi pol hodiny a potom mi napísala s tým, že je na Starom moste. Ja som tam šiel a našiel som tam jej bundu aj telefón, ona tam však už nebola," uviedol Terezin priateľ s tým, že dievča u neho bolo na návšteve. Bola totiž stredoškoláčka, ktorá nežila v Bratislave, a tak sa stretávali cez víkend.

Priateľ Terezky bol vypovedať aj na polícii, kde preberali všetky možné scenáre, čo sa mohlo stať a kde by sa Terezka mohla nachádzať. „Išli sme ku mne, kde zaistili nejaké JEJ osobné veci v prípade, že bude potrebné robiť testy DNA,“ povedal jej priateľ. Polícia údajne aktuálne preveruje kamerové záznamy z mostu.

Najhoršie obavy sa však naplnili v stredu (1.2), kedy polícia zverejnila informáciu, že okolo deviatej ráno vo vodnom toku Dunaja v blízkosti Lužného mosta na petržalskej strane spozorovali ženské telo, ktoré údajne našiel kajakár.

To, že skutočne ide o nezvestnú Terezku, potvrdil aj jej priateľ. „S poľutovaním musím oznámiť, že dnes ráno sa Terezka našla, bohužiaľ, už bez známok života," napísal v stredu na poludnie priateľ zmiznutej dievčiny na sociálnej sieti. "Chcel by som všetkým poďakovať za podporu a pomoc pri jej hľadaní a pri zvládaní tejto náročnej situácie, naozaj si to s jej rodinou vážime. V najbližšom čase asi nebudem veľmi v kontakte, čaká nás ešte veľa ťažkých chvíľ. Vážte si ľudí okolo seba a starajte sa o nich. Nikdy neviete, ako rýchlo ich môžete stratiť,“ dodal zronený Nasim.