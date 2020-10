Dcérku nevidela už rok a pol! Ľubomíra Hnatič, matka 5-ročného dievčatka, zúfalo bojuje o to, aby svoje dieťa mohla konečne zovrieť v náručí. To jej totiž nezákonne odobral manžel Slavomír, ktorý dievčatko aj so svojím otcom zadržiava v ruskom meste Dubna. Obidvaja tam majú lukratívny vedecký kontrakt.

Boj o dieťa sa začal už pred tromi rokmi. "V roku 2017 bez akéhokoľvek rozhodnutia súdu mi dieťa zobrali. Manžel potom podal návrh na neodkladné opatrenie a Okresný súd v Košiciach najprv zveril dieťa otcovi. Krajský súd toto uznesenie potvrdil a umožnil mi stretávať sa s dcérkou. Keď však manžel videl, že dcérka chcela byť so mnou a nechcela odísť, rozhodol sa, že už mi ju neukáže vôbec. Naposledy som ju videla v máji minulého roka," povedala užialená matka, ktorá sa márne snaží priviesť svoju dcéru späť na Slovensko.

Pritom podľa rozhodnutia Okresného súdu Košice II z júla tohto roka sa má dieťa vrátiť domov k matke, ale otec dievčaťa rozhodnutie súdu ignoruje. Ľubomíra tak podala na okresnú prokuratúru podnet na podozrenie z trestného činu marenia úradného rozhodnutia (na manžela Slavomíra Hnatiča, pozn. redakcie) a Krajská prokuratúra Košice dala pokyn Okresnej prokuratúre Košice II, aby dozorujúca prokurátorka podala súdu návrh na vydanie príkazu na zatknutie obvineného. "Avšak prokurátorka to stále nespravila a chce vykonávať ďalšie nezmyselné úkony a vypočúvať svedkov napriek tomu, že svedkov už vypočula po vznesení obvinenia," povedala Ľubomíra s tým, že na prokuratúre jej aj nepochopiteľne zamietli trestné oznámenie z poškodzovania cudzích práv. "To zvyčajne býva práve pri takýchto prípadoch jeden z hlavných trestných činov, kde na občana, ktorý unesie dieťa, okamžite je vydaný zatykač. Chcela by som sa preto aj spýtať, keďže od 2. júla mám vykonateľné rozhodnutie súdu, prečo v niektorých prípadoch je to len zdrap papiera a v iných sa koná okamžite," dodala rozhorčene.

Tlačová konferencia Poľskou detektívnou službou Rutkowski patrol k únosu dievčatka do Ruska. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Zarážajúce na celom prípade je aj to, že otcom, aj starým otcom dieťaťa sú poprední slovenskí vedci. Ich pobyt v Rusku, kde nezákonne držia maloleté dievča, platia pritom slovenské inštitúcie, medziiným aj Slovenská akadémia vied. "V súčasnosti čakáme na to, aby doklady vydané Slovenskou republikou nám dali možnosť oficiálne a podľa zákonov Ruska dieťa, ktoré vyviezli zo Slovenskej republiky, vrátiť do starostlivosti matke na Slovensko. To znamená cez prokuratúru a súd na Interpol, ktorý Rusko rešpektuje," vysvetlil na margo prípadu Krzysztof Rutkowski z Detektívnej kancelárie Rutkowski, na ktorú sa matka s prosbou o pomoc obrátila.

Podľa slov Ľubomíry sa jej manžel, otec dievčatka vyhovára aj na aktuálnu pandemickú situáciu a že pre ňu nemôže na Slovensko prísť, pritom ministerstvo zahraničných vecí mu možnosť priletieť na Slovensko niekoľkokrát ponúklo. Matka malého dievčatka sa obrátila so žiadosťou o pomoc už aj na ministerstvo školstva a spomínané ministerstvo zahraničných vecí.

