Košečania s nádejou pozerajú na bocianie hniezdo a dúfajú, že i tento rok sa bocianiemu páru podarí odchovať mláďa, tak ako tomu bolo vlani. "Pred pár dňami si ich všimli kolegovia zo zberného dvora, ktorý sa nachádza neďaleko, prvýkrát. Keďže mali hniezdo pripravené z minulého roka na najvyššou stĺpe, ktorý v obci máme, na športovom areáli, hneď sa v ňom aj zahniezdili a už sú tam obaja," povedal starosta obce Radomír Brtáň s tým, že po prvýkrát sa pokúsili bociany usadiť v Košeci už pred dvoma rokmi. Vtedy sa im však nepodarilo vybudovať hniezdo, pretože fúkal niekoľko dní po sebe veľmi silný vietor a hniezdo im zhadzoval.

Napriek tomu sa bociany nevzdali a vlani sa do Košece vrátili opäť. "Ten stĺp je niekoľko rokov nevyužívaný. Na jeho vrchnej časti sa nachádza malá platforma, ktorú využili na postavenie hniezda. Je to tiché miesto, kde ich nik nebude rušiť. Predpokladáme, že je to ten istý párik, aký tu bol už vlani. Vtedy sa im podarilo odchovať jedno bocianča, ktoré vyletelo z hniezda spolu s nimi," povedal starosta, ktorý sa chystá vyhlásiť súťaž pre obyvateľov obce, aby našli pre bociany pekné mená.

Zaujímavosťou je, že hniezdo bocianieho páriku sa nachádza priamo nad obecným futbalovým ihriskom. Tu je väčšinou ticho, kľud a krásny výhľad na obec aj celé široké obdobie. Zdá sa však, že bocianí párik fandí aj tamojším futbalistom, pretože futbal ich vôbec neruší a zvyknú sa na dianie pod sebou pozerať pekne z výšky, priamo z hniezda.

Trenčiansky ornitológ Radovan Jambor hovorí o povestnej vernosti bocianov, ale aj o tom, že o lásku vedia zápasiť všetkými prostriedkami. "O hniezda a o partnerov vedia bojovať veľmi tvrdo. To býva veľmi kruté," hovorí R. Jambor. Rovnako dodáva, že ich charakterizuje nielen vernosť partnerovi, ale aj hniezdu, kam sa zvyknú vracať celé roky. "Väčšinou si obnovujú každý rok jedno a to isté hniezdo," hovorí R. Jambor s tým, že si zvyknú často stavať hniezda aj na nevhodných miestach, akými sú napríklad elektrické stĺpy.

Pravidelné sčítanie a monitorovanie bocianov bielych sa na Slovensku realizuje od roku 1977. V roku 2000 vznikol atlas hniezd bociana bieleho. Informácie sú zhromažďované prostredníctvom internetu, či spravodajcom z jednotlivých regiónov Slovenska. Do monitorovania bocianov sa tak zapájajú aj ľudia. Na Slovensku hniezdi ročne 1260 až 1350 párov a to predovšetkým v teplejších oblastiach na juhozápade, juhu a východe.

Hmotnosť bociana sa pohybuje od 2,7 do 4,4 kilogramu, dosahuje výšku 95 až 105 centimetrov a rozpätie jeho krídiel je 155 až 165 centimetrov. Na konci leta odlietajú bociany na zimoviská v strednej a južnej Afrike. Hniezda z vetiev a konárov si stavajú na stromoch, strechách, komínoch, alebo stĺpoch elektrického vedenia. Hniezdenie začína v apríli, alebo v máji. Samica znesie zväčša 2 až 5 vajíčok, pričom rodičia sa pri ich zahrievaní striedajú. Bocian je zákonom chránený, jeho spoločenská hodnota je 2300 eur.