Sebastiánkova rodina dostala od viacerých lekárov informáciu, že tento týždeň sa má uskutočniť stretnutie rodičov so všetkými lekármi, ktorí majú Sebiho na starosť v rámci diagnóz, ktoré prišli do Bostonu riešiť, aj v rámci nových diagnóz a vážnych komplikácii, ktoré sa prejavili až v bostonskej nemocnici.

„Zdravotníctvo tu funguje rovnako ako hocijaký iný biznis. Kým máte z čoho platiť, je všetko v poriadku, akonáhle sa dostanete do finančných problémov, už to zďaleka nie je také ružové, to je proste fakt,“ píše nešťastná mama, ktorá urobila všetko možné aj nemožné, aby svojho synčeka s ojedninelou diagnózou dostala do bostonskej nemocnice, aby mu pomohli.

„Hoci nám tvrdili, že by to nijako nemalo obmedziť Sebiho v riešeniach, obávame sa, že to už nie je úplne tak, zvlášť keď vidia, že Sebi má nové a nové komplikacie, ktorých riešenie nie sme schopní zaplatiť,“ vysvetľuje mama Mirka.

„Tento príspevok sa nám píše asi najťažšie zo všetkých, pretože teraz vôbec nevieme, ako to nakoniec celé dopadne... ani nevieme, ako splatíme dlh a následné náklady, ktoré ho s určitosťou ešte čakajú, lebo takto ho nechať nemôžu, má problémy aj s výživou. Faktom však ostáva, že na ďalšiu liečbu jednoducho nemáme,“ dodáva Mirka absolútne vecne.

„Mnohí viete, čím si Sebi prešiel, a aké mal komplikácie... Áno, zachránili mu tu život...Ale mnohí viete, že sumy za platby sa pohybovali v stovkách tisíc doláro,v ktoré sme sa snažili vyzbierať a zaplatiť, a ktoré boli pôvodne na riešenie diagnóz, pre ktoré sme prišli... žiaľ, nie je v našich silách aktuálne zaplatiť všetko, čo bolo, ani čo sa má, či musí riešiť,“ popisuje Mirka situáciu v bostonskej nemocnici s tým, že tamojší špecialisti sa ich už snažili presvedčiť na čo najlacnejšie verzie riešení, hoci to nie je to úplne najlepšie pre Sebiho.

Mama ešte stále dúfa, že sa to ešte podarí zmeniť. „Stále sme sa ešte nedostali k riešeniu jeho celkovej diagnózy, ktorú je vraj veľmi ťažké presne definovať a riešiť, hoci výsledky z genetiky, kde našli niekoľko poškodených génov máme,“ dopĺňa s tým, že nikto netuší, či Sebinkove nové komplikácie tiež nepatria pod jedno a to isté a ako teda k tomu pristupovať.

Sebastiánkov hlavný lekár chcel vyskúšať liečbu už v decembri, začali sa aj potrebné kroky, ktoré k tomu potreboval. Po tohtotýždňovom stretnutí o platbách a riešeniach sa môže stať, že z toho celého zíde...

