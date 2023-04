Nela (29) a Ľubica (42) sa podľa svedkov živili najstarším remeslom a za prácou dochádzali aj za hranice. Spoločne si však prenajímali byt v Dubnici nad Váhom, kde aj došlo medzi nimi k potýčke. "Dňa 27.8.2021 v čase o 14.00 hodine pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcej hádke štyrikrát bodla kuchynským nožíkom poškodenú Ľubicu do oblasti chrbta medzi lopatkami a raz za pravé ucho, po čom poškodenú sotila do spálne, kde jej povedala: odtiaľto živá neodídeš, pozri sa na posteľ, je tam mŕtvola!" Obvinená zamkla dvere na spálni a dve hodiny ju odtiaľ, napriek prosbám poškodenej, nepustila," povedal prokurátor.

Až neskôr dovolila Nela ísť pobodanej Ľubici na toaletu. Vtedy však začala Ľubica kričať o pomoc. Obvinená Nela ju preto stiahla za vlasy na zem a začala ju kopať do celého tela. "Následne sa poškodenej podarilo vstať a utiecť z bytu von," priblížil prokurátor s tým, že obvinená spôsobila poškodenej bodnú ranu na hrudníku vpravo, zlomeninu dvoch rebier, zmliaždenie tváre, ktoré znalec označil za závažné a vyžadujúce si hospitalizáciu a liečbu v trvaní 18 dní. "Ak by nebol útok nožom zastavený rebrom, nôž by zasiahol pľúca poškodenej," uzavrel prokurátor.

Obvinená sa tak dopustila ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, prečinu nebezpečného vyhrážania aj obmedzovania osobnej slobody. Poškodená Ľubica, ktorá útok prežila, ale na súd neprišla, pretože žije v zahraničí, chce od útočníčky teraz 1533 eur ako náhradu škody a 15-tisíc eur ako bolestné. "Uviedla, že sa nebude vyjadrovať k tomu, prečo si uplatňuje túto škodu, ale je ochotná sa mimosúdne dohodnúť," uviedla svedkyňa.

Na mieste činu boli ako prví mestskí policajti z Dubnice nad Váhom. Tí boli svedkami toho, ako dorezaná a dobodaná žena pobehuje po chodbe na šiestom poschodí domu. "Javila známky požitia alkoholu alebo nejakých iných návykových látok. Bola trošku ako keby zmyslov zbavená, pôsobila arogantne, agresívne a vykrikovala, že bola fyzicky napadnutá. Spomínala útok nožom, ale tie miesta, ktoré ukazovala hliadke, nepreukazovali žiadny útok nožom, to sme videli až neskôr, potom, ako sa otočila chrbtom," povedal svedok s tým, že medzi lopatkami mala tri bodno-rezné rany.

Útočníčka sa zatiaľ schovávala v byte, v kúpeľni. "Bol som po odomknutí prvý dnu a našiel som ju v takom stave, že bola v strese, úľaku, za dverami kúpeľne. Správala sa k poškodenej, ako keby ju nepoznala, vykala jej a stále opakovala, že ju nepozná," opísal bizarnú situáciu mestský policajt.

Útočníčka si pred súdom priznala celú vinu a rozplakala sa. "Je mi to veľmi ľúto, keby som to mohla vrátiť späť," povedala so slzami v očiach sudkyni. Tá jej vymerala trojročný podmienečný trest, aj keď trestná sadzba bola u žalovanej od 4 do 10 rokov. "Súd obžalovanej priznal dve poľahčujúce okolnosti - priznanie, oľutovanie trestnej činnosti, ako aj napomáhanie súdu v tom smere, že nemusel vykonať dokazovanie na hlavnom pojednávaní o jej vine. Zároveň u nej zistil jednu priťažujúcu okolnosť spočívajúcu v tom, že spáchala viac trestných činov, preto jej uložil úhrnný trest odňatia slobody za využitia mimoriadneho zníženia trestu," povedala sudkyňa.

Súčasne odsúdenej súd uložil probačný dohľad a povinnosť nepribližovať sa k poškodenej Ľubici na vzdialenosť menej ako 5 metrov. Tiež jej súd zakázal piť alkohol a užívať návykové látky. Obhajoba aj obžalovaná sa odvolania vzdali, prokurátor si ponechal zákonnú lehotu na rozmyslenie.

Prečítajte si tiež: