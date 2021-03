Obec Domaniža pri Považskej Bystrici prežíva obrovskú tragédiu. Koronavírus zasiahol tri generácie jednej rodiny. V priebehu niekoľkých týždňov zomreli mama, babka a dcéra. Bolesť je o to väčšia, že práve dcéra bola zároveň aj mamou troch detí – Riška (11), Majka (10) a Ninky (3).

Nešťastie prežívajú nielen najbližší, ale prakticky celá obec. Všetci, ktorí len trochu poznali tri ženy. „Boli to moji blízki susedia. Najmladšia z trojice, Monika, pochádzala z Domaniže, jej manžel, Ivan, zase z Považskej Bystrice. Obaja boli neskutočne dobrí ľudia, srdce mali na pravom mieste a tak si pred pár rokmi osvojili dvoch chlapcov, Riška a Majka. Venovali sa im na sto percent. Videli sa v nich. Nakoniec sa im podarilo mať aj vlastné dieťatko. Malá Ninka má dnes len necelé tri roky. Radosť a šťastie v rodine však teraz vystriedal obrovský smútok,“ opisuje príbeh Ivana a Moniky nešťastný starosta Domaniže František Matušík.

Monika a Ivan so svojimi troma deťmi ešte ako šťastná rodina na dovolenke Zdroj: Archív RB

Na koronavírus najprv ochoreli Monikina (+ 41) mama a babka. „Boli na tom zle a tak sme im chodili pomáhať,“ prezradila švagriná Renáta (38). Potom to už išlo veľmi rýchlo. „Záchranka najskôr odviezla do nemocnice Monikinu maminu. O dva dni volali, že ochoreniu podľahla. O ďalšie tri dni zomrela babka,“ hovorí zronená Renáta.

Monikino ochorenie malo veľmi zvláštny priebeh. Jej stav sa veľmi zhoršil až v deň, kedy sa jej končila karanténa. „Z ničoho nič sa Monike začalo ťažko dýchať a tak sme k nej rýchlo volali záchranku. Povedali, že to nie je až také zlé a že ak chce, môže zostať doma. Samozrejme, že zostala. Ktorá mama by chcela ísť dobrovoľne do nemocnice od svojich detí? Žiadna. A ona už vôbec nie,“ chápala Monikino rozhodnutie zostať pri deťoch Renáta.

Ešte v ten istý večer však Ivan na manželke videl, že začala strácať vedomie a prestáva dýchať. „Okamžite zavolal záchranku. Monika nastúpila do nemocnice o jedenástej večer. Na druhý deň ráno im trikrát odišla a museli ju resuscitovať, až nakoniec skončila v kóme,“ opisuje smutné udalosti Renáta.

