Ani posvätené medailóniky s Pannou Máriou neochránili Milana Paláka, ktorý v deň súdu oslavoval 67. narodeniny, pred okradnutím. Zlodej si ho vyhliadol v reštaurácii, kde sedeli kúsok od seba. Podľa penzistu už tam od neho pýtal drobné či cigarety. Neskôr na zlodeja narazil znova a ten ho opäť oslovil. "Vypýtal odo mňa mobil, ktorý som mu nedal. Otočil som sa mu chrbtom a on na mňa zozadu skočil a strhol mi ľadvinku. Tam som mal doklady, peňaženku a také duchovné veci. Obrázky Panny Márie, medailóniky, lebo študujem na univerzite tretieho veku teológiu už druhý rok," hovorí penzista.

Medailóniky s Pannou Máriou vraj nosil so sebou vždy. "Bolo to pre moju potrebu a pre potrebu mojich spolužiakov. Bol to darček, pozornosť aj ochrana," hovorí dôchodca. Ten si naopak myslí, že aj keď sa stal obeťou zlodeja, Panna Mária ho ochránila, pretože ak by ich so sebou nemal, mohlo sa mu stať podľa neho aj niečo horšie. Navyše ho nemrzí, že mu zmizlo približne 25 eur, ktoré mal v peňaženke a doklady, ale niečo úplne iné. "Jediné čo ma mrzí je, že ľadvinka sa po krádeži našla hodená na zemi a s ňou aj obrázky a medailóniky," povedal dôchodca.

Pán Palák vraví, že bol vždy duchovne založený, ale silno veriť začal vtedy, keď sa mu cestou zo supermarketu zjavil na oblohe Ježiš. "Bol som v Česku v robote, zarobil som nejaké peniaze, šiel som na nákup a cestou nazad sa mi zjavil na oblohe pán Ježiš, Božie milosrdenstvo. Druhýkrát som bol poslaný do roboty do kláštora a keď som čakal na zastávke po brigáde, tak sa mi na oblohe zjavil opäť. Ale nenechal mi žiadny odkaz," skonštatoval penzista.

Na súde sa po prvýkrát stretol zoči-voči mladému zlodejovi Michalovi P. Ten sa mu pred sudkyňou niekoľkokrát ospravedlnil. "Bol som opitý, preto som sa dopustil takejto hlúposti a budem vám ochotný uhradiť aj škodu. Veľmi ľutujem, čo sa stalo v ten deň, bol to skrat, ktorý nesmierne ľutujem. Prepáčte ešte raz," sypal si na súde popol na hlavu obžalovaný.

Okresný súd v Trenčíne obžalovaného uznal za vinného zo spáchania zločinu krádeže a uložil mu trest tri roky nepodmienečne v ústave s minimálnym stupňom stráženia. "Súd vychádzal zo zákonnej trestnej sadzby 3 roky až 10 rokov odňatia slobody, keďže obžalovaný trestný čin spáchal voči osobe vyššieho veku, ktorá má postavenie chránenej osoby. Podľa sudkyne v danom prípade pre nápravu obžalovaného je postačujúce uloženie trestu na dolnej hranici trestnej sadzby, teda vo výmere tri roky," povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor sa síce vzdal práva na podanie odvolania, obžalovaný si však ponechal lehotu na rozmyslenie. Poškodený dôchodca zlodejovi odpustil s odôvodnením, že odpúšťať sa musí a medailónik s panenkou Máriou nosí so sebou pre ochranu vo vrecku aj naďalej.