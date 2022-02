Na ňom zdieľa najaktuálnejšie informácie o tom, čo sa práve deje v Kyjeve, kde aj žije so svojou rodinou. "Vstávali sme o 6. ráno, zobudili sme sa na hrozný hluk. S mojím bratom bývame spolu, riešime že čo a ako budeme robiť ďalej, lebo v Kyjeve sú strašné zápchy, všetci utekajú preč. Nemáme ani auto, vlakom sa nedá a autobusy sú nebezpčené. Budeme odchádzať na západ niekam a počkáme tam nech sa to ukľudní," povedala ešte pred niekoľkými hodinami Angelika.

O niekoľko desiatok minút však so slzami v očiach pridala ďalšie, najaktuálnejšie informácie. "Dozvedeli sme sa niečo hrozné, že uzavreli vjzad do Kyjeva a nemôže za mnou prísť otec a zobrať ma domov. A aj keby prišiel, tak by ho hneď zobrali, lebo už všetkých mužov berú na vojnu. Som tu teraz s bratom a jemu je úplne zle. Nevieme čo máme robiť, lebo sa nemáme ako dostať von z Kyjeva. A neviem ako môj brat sa dostane von, lebo všade je kontrola a môžu zobrať aj jeho," priznala vystrašená dievčina, ktorú začalo sledovať množstvo podporovateľov.

Jej príspevky budeme sledovať aj naďalej.