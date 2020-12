Chudoba je ťažká, no je o to horšia, ak máte deti a nemôžete sa o nich postarať! Toto zažíva Andrea, mama dvoch dcér. Jedna z nich nemôže byť s ňou. Pritom by stačilo tak málo - o stovku viac v peňaženke každý mesiac. A hoci sa snaží aj napriek chorobe privyrobiť, nedarí sa jej.

Andreu Tlučkovú (41) v živote veľa šťastia nepostrehlo. Narodila sa chorá, má hydrocefalus - v mozgu sa jej hromadí neúmerne vysoké množstvo moku. Okrem toho má viacero ďalších zdravotných problémov a ešte sa jej aj ťažko chodí kvôli achilovej šľache, napáda na nohu. A aby toho nebolo málo, nevyšli jej ani dve manželstvá. Z toho si nezúfa, veď sa jej z nich narodili dve zdravé a šikovné dievčatká - Michaela (14) a Alena (8).

Pre koronakrízu musí Andrea vynechávať lekárske návštevy, ale ani to ju netrápi, lebo v prvom rade hľadí na svoje deti. Teraz je jej najväčším problémom staršia dcéra. Andrea sa totiž po rozvode ocitla sa v krízovom centre, kde našla dočasný domov. “Predtým som bola aj s dcérami v inom zariadení pre matky s deťmi. Lenže stašiu dcéru tam šikanoval spolužiak, ktorý tam býval aj so svojou mamou a aj oni sa dostali do krízového centra. Preto sa Miška rozhodla, že pôjde bývať ku otcovi,” opisuje Andrea začiatok trápenia. V tom čase jej exmanžel prišiel o svoju mamu a dcéra si myslela, že mu bude oporou. “Ustúpila som, lenže to fungovalo iba dočasne. Prišla korona, on pracoval iba na dohodu, peňazí niet a problémy sa preto hromadia,”dodáva.

Dcére podľa jej slov veľmi rýchlo došlo, že radšej by bola pri svojej mamke, hoci v skromných podmienkach. “Aby som však dostala samostatnú bunku, musím si priplatiť. No nemám z čoho. Všemožne sa snažím zamestnať sa hoci som chorá, no v tejto koronakríze je to veľký problém,” rozpráva Andrea.

Hoci má zníženú pracovnú schopnosť, vie zatnúť zuby a drieť. Pred koronou pracovala v práčovni, no teraz tam niet voľného miesta. Nedávno celý mesiac odrobila v jednej banke, kde upratovala, do roboty chodila aj soboty a nedele: “Dali mi 95 eur za celý mesiac a povedali, že už nemám chodiť, lebo riaditeľka si neželá, aby tam pracoval človek so zdravotným problémom.”

Zúfalo preto prosí o akúkoľvek prácu, kde by dokázala zarobiť aspoň 150 eur: “K môjmu príjmu by mi to pomohlo, konečne by sme boli šťastné! Teraz musím robiť akrobatické kúsky, aby som vyžila z mesiaca na mesiac. Korona zviazala mnohým ruky, mne spôsobila vážne problémy.”