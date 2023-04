M. Smatana zverejnil, že bol v piatok, po piatich mesiacoch v Bratislave na večeri. "Keďže bola krásna noc, tak som sa rozhodol, že pôjdem z akcie domov peši. Napriek tomu, že som vyzeral, že nemám 10 centov, cestou domov ma okradli. Skúsil som sa brániť, ale ide to ťažko, keď bez varovania dostanete kopačku štýlom Mortal Kombatu do brucha," opísal incident Smatana na sociálnej sieti.

Ako dodal, takéto niečo sa stáva. "A úprimne, je mi ľúto toho chudáka, čo si nakoniec vybojoval môj telefón. Jednalo sa o trojročný model a bolo to v Starom Meste, kde sú prakticky všade kamery. Neviem si predstaviť v akej životnej situácii museli byť, keď im toto za to stálo," informuje Smatana. Zdôrazňuje, že nechápe jedno, čo je však smutno-príznačné pre Slovensko.

To, čo ho najviac mrzí, je práve ľahostajnosť ľudí a neochota pomôcť človeku v núdzi. "Asi 150, 200 metrov od nás kráčala skupinka ľudí, čo sa tomuto celému prizerala. Nezakričali o pomoc. Ani inak nepomohli. Keď som sa po incidente pozbieral, išiel som za nimi, či si náhodou nevšimli ako vyzerali. "Povedali, že nie, ale povedali: "bolo hrozné vidieť čo sa deje" a "človek sa už musí báť ísť kamkoľvek sám," dodáva Smatana s tým, že toto ho nahnevalo viac ako to, že ho okradli.

"Toto je totiž naša typická črta. Sťažovať sa a frflať, ale ak by sme mali konať, pomôcť a postaviť sa zlu, to už nie," uzavrel Smatana s tým, že napriek tomuto incidentu považuje Bratislavu naďalej za bezpečné mesto, je zdravotne v poriadku a telefón už má nový.

S Martinom Smatanom sa nám podarilo spojiť v čase, keď sa nachádzal na mieste, kde sa incident odohral. "Boli sme na mieste rekonštruovať incident, aby vedeli vytiahnuť záznam," povedal Smatana s tým, že ľudí, ktorí sa incidentu prizerali svojim spôsobom aj chápe. "Na jednej strane nevedeli, kto koho okráda, báli sa. Celé sa to udialo rýchlo," povedal s tým, že smutné to ale je. "Hlavné je, aby sme sa nebáli pomôcť iným a o to mi šlo," uzavrel analytik.